Вторник, 8 Июня 2021 14:26

АрмИнфо. Нельзя не пожимать руку Запада, протянутую нам, иначе ее пожмут другие, заявил 8 июня в ходе пресс-конференции член совета Национально-демократического полюса, юрист-международник и политолог Ара Папян.

По его словам, все делается для того, чтобы у граждан Армении сложилось ложное впечатление о безальтернативности выбора - либо Пашинян, либо Кочарян, либо Турция, либо Россия. Между тем, как указал международник, есть вполне здоровые силы, в частности, в лице партии "Национально-демократический полюс", которые идут на выборы с кардинально новыми и более продуктивными идеями. "Нельзя выбирать прежних и ожидать от них новых итогов", - заявил он.

Что касается выбора внешнеполитического вектора, то, по словам Папяна, в 21 веке неправильно ограничивать выбор Россией или Турцией. В частности, как считает политолог, в современном мире возросла роль Запада, в особенности - "Соединенных штатов Байденовского периода". "Очевидцем этого мы станем 16 июня - в ходе встречи Байден-Путин, и тогда наступит второй этап развития политического строя, сформированного по итогам второй мировой войны и частично демонтированного в 90-х гг. Уже на третьем этапе - лет через 10-15, произойдет окончательный демонтаж Российской империи",- заявил он. В данном контексте, как считает Папян, не считаться с этим фактором при построении планов на будущее никак нельзя.

Член совета Национально-демократического полюса Варужан Аветисян, в свою очередь, отметил, то на самом деле, армянский народ лишен выбора. "Выбирая между Пашиняном и Кочаряном, в любом случае, выбираете российскую колониальную систему", - заявил он. Затем, как заявил Аветисян, Россия планирует покинуть регион, и, чтобы не впустить сюда Запад, оставляет Турцию в качестве "наместника".

Представитель партии Ваге Гаспарян подчеркнул, что несмотря на распространившуюся информацию, Национально-демократический полюс не планирует вступать в НАТО, поскольку считает членство в какой-либо надгосударственной блоке нецелесообразным для Армении. "Мы предлагаем обратиться к США для получения статуса главного союзника - не члена НАТО. То есть данный статус предоставляется тем странам - не членам НАТО, которые желают иметь статус военного союзника США. Подобный статус имеют 18 стран, в том числе Бразилия, Япония, Южная Корея, Израиль, Аргентина, Австралия, Индия, Египет и др.",- пояснил он. При этом, как отметил Гаспарян, в случае победы, партия планирует пересмотреть условия размещения российской военной базы в Армении, а также рассмотреть возможность размещения военной базы другой страны, к примеру, Франции.