Вторник, 8 Июня 2021 13:29

АрмИнфо. Поездка в Сюникскую область назрела, я ее планировал, поскольку это очень чувствительный регион как для Армении, так в региональном масштабе в целом. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, касаясь визита в Сюник.

При этом он отметил, что посетил южный регион РА вместе с военно-воздушным атташе посольства, а также с заместителем начальника Пограничного управления ФСБ России в Армении.

"Мы очень хорошо понимаем насколько ситуация в этом регионе важна и чувствительна для Армении, армянского населения. И этим пониманием обусловлено то, что наши пограничники заняли посты на наиболее чувствительных участках армяно- азербайджанской границы, что на самом деле выходит за пределы договорных условий (между Арменией и РФ - ред.)", - сказал посол, в этом контексте напомнив, что российские пограничники несут службу на турецком и иранском участках границы.

Вместе с тем российский дипломат констатировал, что были предприняты

очень серьезные усилия - материальные и организационные, для того,

чтобы нарастить российское пограничное присутствие, но с тем, чтобы

разместить их на наиболее чувствительных участках, и тем самым

обеспечить безопасность и стабильность на границе.

"И что очень важно, тем самым дать какой-то дополнительный элемент спокойствия и уверенности местному населению, которое оказалось в совершенно непривычном для себя положении после завершения боевых действий", - сказал Копыркин.

Посол проинформировал, что посетил российские посты, также побывал на постах, где службу несут армянские пограничники и у него остались позитивные впечатления. "Ситуация спокойна и контролируема. Очень хорошее, братское взаимодействие сложилось между российскими и армянскими пограничниками. Ощущается, что люди действительно делают одно дело, что очень важно", - добавил посол.

В тоже время он отметил, что ознакомился деятельностью батальонной группы 102-ой российской военной базы, часть которой размещена в Горисе, а авиационный компонент в Сисиане. "Я был впечатлен тем, насколько быстро удалось развернуть эту группу, то есть военнослужащие находятся в очень хороших условиях и в готовности к тому, чтобы реагировать на любые изменения ситуации. А это очень важно и является элементом дополнительной стабильность, спокойствия и мира в регионе. Насколько я понимаю, нашим пограничникам и военным удается поддерживать нормальные конструктивные отношения и с азербайджанской стороной через соответствующие контактные лица", - заметил Копыркин, выразив убеждение, что всё вышеперечисленное служит тому, чтобы в регионе была достаточно стабильная, спокойная обстановка.

Российский дипломат выразил надежду, что все эти совместные усилия с армянской стороной, а также взаимодействие с азербайджанской стороной позволят сохранить мир и спокойствие при всей сложности сложившееся

ситуации.

На уточнение, рассматривает ли Россия возможность размещения своих военных (пограничники, миротворцы) на границе в Гегаргуникской области, на фоне происходящего на границах Армении и с учетом предложения и.о. премьер-министра РА, посол отметил, что на текущий момент не готов говорить о деталях, ввиду того, что не является частью всего этого процесса. "Но, насколько я понимаю, различные варианты рассматриваются, обсуждаются. Думаю, что будет делаться всё, чтобы ситуация стабилизировалась и население страны почувствовало себя более спокойно и уверенно, несмотря даже на те эмоции, которые сейчас провоцирует внутриполитическая ситуация, предстоящие выборы",

- подытожил посол, еще раз указав на важность армяно- российского взаимодействия в сфере безопасности.