Вторник, 8 Июня 2021 12:16

АрмИнфо. В целом это событие важно тем, что отражает тот подход ЮКЖД и головной компании в лице РЖД к выполнению своих обязанностей по концессионному договору.

Об этом 8 июня на торжественном мероприятии в Ереванском железнодорожном вокзале по отправке в первый тестовый рейс новых пассажирских вагонов, приобретенных компанией "Южно-Кавказская железная дорога" на Тверском вагоностроительном заводе заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

По его словам, речь идет об очень важном и знаменательном событии, которая дает старт обновлению всего пассажирского парка ЮКЖД. Посол констатировал, что обновление парка кампании будет осуществлено в достаточно короткий период.

"Вот мы прошли по этому составу, и я для себя понял, что без каких-то инструкций ехать в таком поезде первый раз будет непросто. Очень много новейших технологий, и чувствуешь себя в неком научно-фантастическом фильме. Это замечательно, и говорит, что мы идем в ногу со временем. Это также комфорт, безопасность, а значит и дополнительный стимул для пассажиров путешествовать. Таким образом, экономика республики Армения получит новый импульс, а граждане - будут жить более интересной жизнью и путешествовать", - отметил Копыркин.

Посол также констатировал, что поставка этих вагонов стала возможна в результате скорректированной инвестиционной программы на 2021 года. "Скорректирована она была по просьбе армянской стороны. То есть ЮКЖД и РЖД, несмотря на то, что это потребовало серьезных усилий по мобилизации дополнительных средств, пошли на встречу, понимая насколько важно это для республики Армения. Всего за время своей работы здесь в качестве концессионера Армянских железных дорог, Российские железные дороги инвестировали более $300 млн и как мы видим, эта цифра отнюдь не конечная", - сказал посол, при этом выразив надежду, что ЮКЖД будет и далее эффективно работать на благо Армении, армяно-российских отношений. В заключение дипломат выразил уверенность, что то конструктивное отношение, сложившееся между компанией, профильными министерствами и руководством РА продолжится и будет приносить важные плоды.

Отметим, что сегодня, 8 июня с Ереванского железнодорожного вокзала в первый тестовый рейс отправились новые пассажирские вагоны, приобретенные компанией "Южно-Кавказская железная дорога" на Тверском вагоностроительном заводе (входит в состав "Трансмашхолдинга"). Компания приобрела 27 пассажирских вагонов, 20 из которых уже поступили в ее распоряжение. Еще 7 вагонов будут поставлены до конца июня. Новый подвижной состав - это самая современная серийная продукция Тверского вагоностроительного завода, который входит в состав Трансмашхолдинга. В вагонах появилась возможность размещения сервисной зоны с установкой вендинговых автоматов и кофе-машин. Они оборудованы туалетными комплексами с душевой кабиной и пурифайерами для питьевой воды. Все места в пассажирских вагонах оснащены розетками или разъемами USB.

В двухместных купе вагонов модели 61-4517 будут установлены телевизоры. В соответствии с пожеланиями ЮКЖД, в обивке спальных мест использована особая цветовая гамма. Вагоны будут эксплуатироваться на маршрутах Ереван - Тбилиси и Ереван - Батуми. Долгосрочный инвестиционный кредит для оплаты заказа ЮКЖД предоставил Евразийский банк развития (ЕАБР). Банк предоставил средства в российских рублях в объёме до 1,2 млрд сроком на восемь лет. Южно-Кавказская железная дорога является концессионером армянской железной дороги с 2008 года, за этот период в инфраструктуру страны было инвестировано более $300 млн.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.