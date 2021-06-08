Вторник, 8 Июня 2021 11:28

АрмИнфо. На сегодняшний день Турция является достаточно проблемным, но все-таки партнером России. Партнером, с которым у нас есть разногласия по Карабаху, Грузии, Сирии и даже Крыму. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

"При этом я не думаю, что Турция сегодня представляет реальную угрозу России. Наличие же пересекающихся интересов, в целом, предопределяет необходимость взаимодействия между Москвой и Анкарой. Взаимодействия, позволяющего избегать конфронтации. Да, Эрдоган упорно пытается продвигать идеи по сплачиванию под эгидой Турции, проживающих в Азии тюркских народов. Но с учетом разной религиозной, национальной, гражданской идентичности этих народов, различий в политических целях государств, в которых они проживают, я не думаю, что это возможно в обозримой перспективе", - подчеркнул он.

Однако, при этом, Турция, согласно аналитику, постепенно становится для многих стран конкурентом. Причем, конкурентом, серьезно меняющим как внутреннюю, так и внешнюю идентичность и, соответственно,

приоритеты. Страной, последовательно идущей от принципов светскости к серьезным апелляциям к религии. В том числе и в политике. Параллельно Эрдоган постепенно подменяет принцип турецкого национализма, сосредоточения на внутренних проблемах, имперскими амбициями.

Подобные амбиции, на взгляд Маркедонова, неминуемо ведут к активности эрдогановской Турции на всем Ближнем Востоке и Средиземноморье. В этом свете, он отметил, что Южный Кавказ является лишь одним из соседних с Турцией регионов, где Эрдоган при помощи силовых действий пытается изменить статус-кво в свою пользу. При этом, амбиции турецкого президента, согласно аналитику, отнюдь не ограничиваются близлежащими регионами. Анкара, постоянно пытается продвигать в ООН идею о необходимости увеличения числа постоянных членов Совбеза ООН, активно критикуя его действующих членов. А также постоянно пытается выйти из тени США, в которой Эрдогану явно тесно.

В этой связи, по оценкам аналитика, возникает закономерный вопрос о возможностях Турции. Возможностях страны, имеющей проблемы со всеми своими соседями. Страны с серьезными, причем, постоянно углубляющимися экономическими проблемами. Страны с внутриполитическими проблемами, учитывая, что лидерство самого Эрдогана далеко не бесспорно и оспаривается даже его вчерашними соратниками. И хотя Турция империей не является, но, присущее империям перенапряжение, на взгляд Маркедонова, она уже испытывает. И, тем не менее, Анкара сегодня делает серьезную заявку на статус, соответственно, международную роль средней державы. И, на его взгляд, далеко не факт, что этой стране-члену НАТО удастся ее реализовать.

"Возвращаясь к России и нашим противоречиям с Турцией, отмечу, что наличие определенных противоречий между Турцией и США, Турцией и странами ЕС в целом отражает заинтересованность Москвы в ослаблении евроатлантической солидарности. Поскольку евроатлантика по-прежнему представляет для нас угрозу. В этом свете, любые противоречия в данном альянсе в интересах России. И даже прекрасно понимая, что антизападная риторика того же Эрдогана отнюдь не означает его перехода в противоположный лагерь, Россия обязана использовать эти трения в собственных интересах. Что, во многом собственно и формирует текущую повестку отношений Москвы и Анкары", - подытожил Маркедонов.