Вторник, 8 Июня 2021 10:04

АрмИнфо. Партия "Армянские орлы, единая Армения" сошла с предвыборной гонки.

Так, лидер партии Хачик Асрян в эфире Общественного телевидения заявил о прекращении предвыборной кампании. Неучастие партии в предстоящих внеочередных выборах он обусловил тем, что предвыборная кампания не может проводится на всей территории Армении, так как некоторые территории оккупированы, а значит, досрочные выборы следует отменить.

Лидер Армянских орлов также призвал объединиться, отменить выборы, совместными усилиями изгнать азербайджанцев с территории Армении, и лишь после этого провести внеочередные выборы, поскольку целостность и безопасность Армении важнее любых выборов.