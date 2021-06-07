Понедельник, 7 Июня 2021 19:28

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе состоявшегося телефонного разговор обсудили, в том числе текущую ситуацию в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Кремль, в ходе беседы обстоятельно рассмотрены вопросы отношений России и Европейского союза, а также ряд актуальных международных проблем.

Как подчеркнул Владимир Путин, хотя Россия и Евросоюз остаются друг для друга весьма значимыми партнёрами в сфере торговли и инвестиций, тем не менее, нынешнее состояние российско-есовских связей нельзя считать удовлетворительным. Отмечено, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам. Выражено обоюдное мнение о важности активизации взаимодействия по таким конкретным направлениям, как здравоохранение, климатическая повестка, разрешение региональных конфликтов.

Затрагивались вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая перспективы сертификации в ЕС российского препарата <Спутник V> и обеспечение условий для взаимных поездок граждан при соблюдении противоэпидемических ограничений.

Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с учётом важности дальнейшей последовательной реализации Заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Среди приоритетных задач обозначено разблокирование экономических и транспортных связей в регионе, решение гуманитарных проблем населения. Шарль Мишель выразил поддержку проводимой работе, в том числе по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция).

В связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию Владимир Путин подчеркнул контрпродуктивность такого подхода, как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства.

При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский <Комплекс мер> 2015 года остаётся безальтернативной основой урегулирования. Президент России акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

В ходе обсуждения обстановки в Ливии Владимир Путин и Шарль Мишель высказались за дальнейшее содействие продвижению политического процесса и поддержку сформированным органам власти на переходный период.