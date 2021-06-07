Понедельник, 7 Июня 2021 18:51

АрмИнфо.Исполняющий обязанности министра образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян на встрече с послом Франции в Армении Джонатаном Лакотом высоко оценил деятельность Французского университета Армении.

По словам министра, являясь образовательно-исследовательской платформой, ФУА наилучшим образом способствует развитию армяно-французской дружбы и созданию новых возможностей. Думанян подтвердил готовность армянской стороны поддержать инициативы, направленные на расширение учебного заведения.

"Если университет готов к реализации образовательных и исследовательских программ, мы будем совместно способствовать развитию науки в Армении, обеспечивать диалог между образованием и наукой. Поэтому в рамках армяно-французского сотрудничества необходимо сделать все возможное, чтобы завершить цепочку от дошкольного образования до науки", - сказал и.о. министра образования и науки.

Думанян также сообщил, что при финансовой поддержке офиса Центральной и Восточной Европы Международной организации франкоязычных стран (CREFECO) министерство образования и науки в ближайшее время организует в Армении летнюю школу франкофонии с целью повышения квалификации, интереса к становлению и развитию французского языка.

В свою очередь Лакот отметил, что благодаря развитию факультетов

математики и информатики предусматривается, что к 2025 году число

студентов Французского университета Армении увеличится вдвое. Он

приветствовал предложение армянской стороны о расширении

научно-исследовательской составляющей ФУА. По словам посла, наилучшими примерами армяно-французского сотрудничества являются и деятельность французского образовательного комплекса имени Анатоля Франса, а также внедрение программы по углубленному изучению французского языка в некоторых средних школах республики. По словам Лакота, все эти школы получат поддержку в виде образовательных программ и учебников. Он добавил, что уже предоставлено 5300 учебников. Дипломат с радостью сообщил, что в этом году к программе присоединились несколько старших школ, что обеспечит непрерывность программы по углубленному изучению французскому языку со 2 по 12 классы.

В завершение встречи также была затронута возможность восстановления армянских историко-культурных памятников в Армении при поддержке Французского института национального наследия, в рамках которого также планируется подготовка специалистов. Стороны указали на важность вышеуказанного процесса, который подтвердит тот факт, что армянские исторические и культурные памятники являются частью всемирного наследия.