Понедельник, 7 Июня 2021 17:58

АрмИнфо. В Армении сложилась очень взрывоопасная ситуация, эти выборы будут самыми позорными и взрывоопасными. Об том 7 июня в ходе презентации программы Армянского национального конгресса заявил лидер АНК, первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

"Мы идем на выборы, и это не простые выборы. В Армении сложилась очень взрывоопасная ситуация. И по-моему мнению, эти выборы будут самыми позорными и взрывоопасными. Как видите сложилось два полюса, которые стремятся любым путем одержать победы в этих выборах. Оба полюса обладают огромными финансовыми, людскими, криминальными и другими ресурсами, и не побрезгуют ни чем для достижения своих целей. После этой трагической войны вместо того, чтобы охладить пыл и начать трезво мыслить, эти силы пытаются бросить страну в еще большую яму",

- убежден первый президент Армении.

В этой связи политик призвал не верить ни кому - ни Кочаряну, ни Пашиняну. В этом ключе он еще раз напомнил, что есть простой путь выхода из этой ситуации, сменить в стране власть и создать временное правительство. Он заверил, что если бы его предложение было принято вторым и третьим президентами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном то, все проблемы в стране были бы разрешены. В частности, бывшие президенты вновь отошли бы на задний фон, была бы создана команда технократов во временном правительстве, которые могли бы за 2-3 года вывести страну из кризиса, в которой она оказалась.

"Но, Кочарян и Саргсян отклонили мое предложение. Это было прекрасное решение проблемы и единственный путь спасения. Теперь же будет битва­с начало битва двух полюсов, затем будет множество нарушений на выборах и дело дойдет вплоть до столкновений", - сказал Тер-Пертросян.

При этом он назвал пустой предвыборную программу, которую предлагают Кочарян и Пашинян, заверив, что они говорят одно, делают другое, и то, что происходит сегодня - это политическая месть.

Тер-Петросян назвал Кочаряна злопамятным, заверив, что второй президент накажет даже того, кто случайно в садике наступил ему на ногу.

Он также коснулся того, почему отказался от дебатов с Николом Пашиняном. " Кочарян дал прекрасный ответ Пашиняну, заявив, что готов пойти на дуэль с ним, причем при использовании любого оружия. То есть в обиход может пойти всё от рогатки до атомной бомбы. Я же отказался идти на эти дебаты, поскольку пожалел Пашиняна, иначе бы после этого он просто совершил бы самоубийство. Пашинян как-то сам признался, что чтобы я не говорил, в конце всегда оказываюсь прав. Он бы просто не смог бы это переварить", - сказал первый президент РА.

Вместе с тем Тер-Петросян заявил, что удивлен высказываниями Кочаряна о достойном мире, и это после капитуляции. По убеждению политика, в лучшем случае это будет достойная капитуляция. В заключение он заверил, что по карабахскому вопросу у Армении нет союзников