Понедельник, 7 Июня 2021 17:53

АрмИнфо.В РПА напомнили и.о. премьер- министра РА Николу Пашиняну при ком были заключены крупные оружейные контракты, львиная доля поставок которых пришла на 2018 -2020 гг.

Так, лидер молодежного крыла Республиканской партии Армении Айк Мамиджанян комментируя ранее сделанное заявление и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна, что именно в период его нахождения у власти было закуплено самое большое количество вооружения, в частности написал: "План закупок боеприпасов, приобретенных с 2018 по 2020 годы, а также финансовые средства на 80% были утверждены еще третьим президентом Армении Сержем Саргсяном. Все, что нужно было сделать, это получить их. Но ты и этого не смог сделать. Для того чтобы сделать селфи, ты заменил системы ПВО на СУ без ракет. Поэтому не смей обманывать людей".

Напомним, что как днями ранее, так и сегодня Пашинян в ходе встречи со своими сторонниками заявил, что при его команде армия больше всего финансировалась и что на вооружение в Армении было потрачено за последние 10 лет 398 миллионов долларов, из которых большая часть - при них. Он констатировал, что об этом свидетельствуют и данные Стокгольмского института исследования проблем мира. По его словам, с 2018 года военный бюджет Армении был увеличен на 48%, республика в 2019 году приобрела 62% оружия, закупленных за последние десять лет. Всего за три года с 2018 по 2020 год, нынешние власти приобрели от 75% до 80% объема оружия, полученного за последние 10 лет.

Меж тем, эксперты в Армении уже назвали данные заявления Пашиняна манипуляцией, констатировав, что он исказил данные СИПРИ. Более того, армянские эксперты в области обороны напомнили, что практически все соглашения о поставках вооружения были заключены еще до 2018 года, после лишь выполнялись, и то не полностью, в сильно урезанном и измененном виде.

Эксперты обвинили Пашинян в аннулировании программы перевооружения армии на 2018-2024 годы, которая была принята еще в феврале 2018 года. По этой программе планировалось (и уже в большинстве случаев были заключены контракты) на закупку дронов, маскировочных сетей, ложных целей, ПВО и многого другого.