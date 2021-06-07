Понедельник, 7 Июня 2021 17:49

АрмИнфо. 20 июня народ Армении должен совершить свой суд над Левоном Тер- Петросяном, Робертом Кочаряном, Сержем Саргсяном и Николом Пашиняном.

Об этом 7 июня в ходе своей предвыборной кампании в Армавирской области в городе Эчмиадзин заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. В этом контексте он подчеркнул, что готов к любому исходу и любому решению граждан.

Пашинян напомнил разницу в проведении выборов при его правительстве и предыдущих властях с точки зрения статуса граждан. В частности, он подчеркнул, что, начиная с 2018 года, в ходе голосования народ Армении имел статус принимающего решение. Подобный статус и.о. премьера гарантировал гражданам и на предстоящих 20 июня парламентских внеочередных выборах.

"Мы будем покорны вашему решению, какое бы оно ни было. Вы должны сделать выбор и указать на их место Левону Тер- Петросяну, Роберту Кочаряну, Сержу Саргсяну и Николу Пашиняну ", - добавил он.

При этом и.о. премьера заверил, что сегодняшнее положение, к которому пришла Армения, обусловлено тем, что долгие года граждане нашей страны не имели свободы для созидания, творческой свободы, в том числе в сфере введения бизнеса. В этом контексте Пашинян напомнил о достижениях его правительства, при деятельности которого госбюджет, расходы в оборонительной сфере выросли в разы.

Вместе с тем он затронул ситуацию, касающуюся военной службы в Армении, когда необходимую поддержку в годы правления бывших властей солдатам оказывали их родители, а не государство. В Эчмиадзине и.о. премьер-министра РА не упустил возможности напомнить также о переговорном процессе. "Мы не привели переговоры к тупику, мы пришли к переговорному процессу уже находясь в тупике", - подчеркнул он. При этом Пашинян посчитал нужным извиниться за все ошибки, которые он совершил, находясь у власти и причиненное разочарование. Он заверил, что сегодняшняя власть Армении не сдавала земли, а напротив, пыталась не позволить сдать то, что уже было согласовано предыдущими властями в ходе переговорного процесса.

"Я уверен, что мы сможем вместе пройдя через круги ада, построить будущее для наших детей. И я пришел сюда, чтобы сказать, что у Армении есть будущее. И самый большой краеугльный камень мы должны заложить 20 июня, подтвердив тем самым власть народа, верховенство закона, и уверенность в будущее армянского народа", - заявил Пашинян.

Напомним, что 7 июня стартовала предвыборная кампания по внеочередным

парламентским выборам, которая завершится 18 июня в 24:00.

В выборах участвуют 26 политических сил: 22 партии и 4 блока. Партии и партийные блоки по номерам расположены в следующем порядке: 1.

Партия "Справедливая Армения" 2. Армянский национальный конгресс 3. Партия "Гражданский договор" 4. Национально-христианская партия "Зартонк" ("Пробуждение") 5. Партия "Свобода" 6. Блок "Честь имею" 7. Партия "Единая Родина" 8. Партия "Всеармянская национальная государственность" 9. Партия "Просвещенная Армения" 10. Партия "Наш дом - Армения" 11. Партия "Республика" 12. Партия "Армянская родина"

13. Блок "Свободная Родина" 14. Партия "Процветающая Армения" 15. Демократическая партия Армении 16. Партия "Национально-консервативное движение 5165" 17. Социал-демократическая партия "Выбор гражданина"

18. Блок "Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян" 19. Партия "Национальная повестка" 20. Партия "Подъем" 21. Либеральная партия

22. Партия "Армянские орлы - Единая Армения" 23. Европейская партия Армении 24. Блок "Айастан" ("Армения") 25. Партия "Национально-демократический полюс" 26. Партия "Суверенная Армения".

Выборы пройдут 20 июня с 08.00 до 20.00, по местному времени.

Со списками кандидатов партий и блоков можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.elections.am/Elections/Parliamentary.