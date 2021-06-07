Понедельник, 7 Июня 2021 17:45

АрмИнфо.Турция и Франция продолжат поддерживать дружеские и союзнические отношения. Об этом говорится в статье главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в газете L'Opinion, опубликованной в преддверии визита руководителя турецкого внешнеполитического ведомства в Париж.

"Турция и Франция - две дружественные и союзные страны. И они останутся таковыми. Мы должны гарантировать, что никакое недопонимание не нарушит эти дружеские отношения, к которым мы искренне привязаны", - написал Чавушоглу.

По словам главы ведомства, отношения между Турцией и Францией пережили период напряженности, нехарактерной для двух союзных стран. Однако, по его убеждению, взгляд на региональные проблемы, которые недавно противопоставили Анкару и Париж друг другу, позволяет сторонам "увидеть растущее число совпадений во мнениях и общих интересов".

Глава МИД Турции выразил уверенность, что Анкара и Париж "могут вместе выступить в поддержку прочного мира на Южном Кавказе, который принесет процветание Азербайджану и Армении".

"Использование и искажение истории в политических целях никогда не разрешало разногласия и не способствовало справедливости. Если бы удалось предотвратить превращение турецко-французских отношений в заложники необоснованных претензии армянских "экстремистов", то Турция и Франция своими совместными усилиями могли бы внести больший вклад в стабильность Южного Кавказа", - говорится в статье, которое приводит Анадолу.

Глава МИД подчеркнул также, что в борьбе с терроризмом Франция может твердо рассчитывать на Турцию, которая является ее вторым по величине союзником в Североатлантическом альянсе.

Касаясь отношений Анкары с Европейским союзом, глава МИД выразил надежду, что Франция снова сможет стать движущей силой сближения Евросоюза с Турцией, внося свой вклад в процессы, которые пойдут на пользу как ЕС, так и двусторонним отношениям Анкары и Парижа. "Независимо от процесса вступления в ЕС, которому она по-прежнему полностью привержена, Турция является европейской страной и будет продолжать вносить свой вклад в развитие и уважение европейских ценностей, которые она разделяет с Францией", - подчеркнул министр иностранных дел Турции.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 6-7 июня совершит визит во Францию. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве Турции, Чавушоглу посетит Париж по приглашению французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана. Стороны обсудят отношения Турции и Франции, Турции и ЕС. Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.