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 Понедельник, 7 Июня 2021 12:42
Давид Степанян

Прогноз: Если "бывшие" не совершат переворот, из Франции последуют более жесткие шаги

Прогноз: Если "бывшие" не совершат переворот, из Франции последуют более жесткие шаги

АрмИнфо.. Как правило, призывы подобные призывам, адресованным президентом Франции Эммануэлем Макроном Ильхаму Алиеву, сопровождаются в дальнейшем двумя возможными сценариями. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель общественной организации "Свободный гражданин" Овсеп Хуршудян.

3 июня президент Франции Эммануэль Макрон в письме Ильхаму Алиеву озвучил призыв облегчить организацию доступа миссии ЮНЕСКО в Арцах. Отметив необходимость продолжения глубокой работы для создания условий для устойчивого мира, президент Франции заявил, что ожидает от Алиева делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также освобождения и воссоединения армянских пленных со своими близкими.

"В случае отсутствия положительной реакции из Баку, Франция и ее союзники, по возможности, приступят к ужесточению своей позиции, после чего вслед за этим последуют и жесткие действия. Речь идет, к примеру, о санкциях. В случае, если слова Макрона конкретными действиями сопровождаться не будут, то Францию - страну, являющуюся постоянным членом Совета безопасности ООН, ожидает снижение международного имиджа", - подчеркнул он.

В этом свете, эксперт убежден, что отправляя Алиеву данное письмо, президент Франции прекрасно осознавал все эти дипломатические и политические реалии. Соответственно, Франция, к примеру, вполне могла озвучить те же призывы на уровне послов в Армении и Азербайджане. И то, что этого сделано не было, то, что Макрон фактически поставил под удар не только имидж Франции, но и собственный имидж, на взгляд Хуршудяна, говорит о намерениях Парижа проявлять в данном направлении последовательность.

"А это в свою очередь позволяет прогнозировать, что в случае отсутствия в Армении форс-мажора - внутриполитических потрясений и дестабилизации ситуации со стороны "бывших", вплоть до государственного переворота, уже очень скоро со стороны Франции в отношении Азербайджана последуют существенные и более жесткие шаги",

- подчеркнул он.

В этом свете, Хуршудян отметил, что сегодня в Армении делается все для создания атмосферы безвластия и дестабилизации. Имея контроль над большей частью электронных СМИ, политические силы реваншистской направленности поднимают шум космических масштабов вокруг любой проблемы. Очень часто даже с пустого места генерируя дезинформацию и различные манипуляции.

На этом фоне, по его прогнозам, несмотря на отсутствие шансов стать большинством в парламенте будущего созыва, "бывшие" вполне способны генерировать поствыборные процессы, которые отодвинут на второй план как, собственно, итоги выборов, так и легитимность новых властей. И все это - вне зависимости от того кто станет новым премьер-министром. В этом свете, Хуршудян не исключает со стороны данных сил провокаций, даже если в итоге их сторонники окажутся за решеткой.

"В этом свете, утверждать сегодня, что предстоящие внеочередные выборы понизят внутриполитическую напряженность, на его взгляд, преждевременно. Более того, судя по последним импульсам, по итогам выборов она лишь возрастет. Единственным путем и способом предотвращения подобных поствыборных перспектив является полноценное задействование законов. Уже сегодня Полиции и СНБ необходимо серьезнейшим образом и способами расследовать информацию о раздаче предвыборных взяток. И в случае их подтверждения наказывать по всей строгости закона. В конце концов законность в Армении должна быть задействована по всей своей строгости. Иного пути просто нет. В том числе для реализации наших внешнеполитических задач", - подытожил Хуршудян. 


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