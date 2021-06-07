Понедельник, 7 Июня 2021 11:45

АрмИнфо.Сегодня и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян оказался в достаточно затруднительном положении. Он пытается демонстрировать внутри и вне Армении ситуацию, которой уже давно не существует. А именно то, что Россия является гарантом обеспечения безопасности Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер Конструктивной партии Армении, кандидат в премьер- министры блока "Свободная родина" Андриас Гукасян.

"Но ведь есть, четко прописанные в договорах между Арменией и Россией факты, спрятать которые не возможно. В первую очередь я имею в виду, четко прописанный в договоре пункт о переходе совместной армяно-российской военной группировки на территории Армении в случае внешней военной угрозы под контроль военного руководства нашей страны. Азербайджанские военные перешли нашу границу, но мы видим, что ничего этого не произошло. Нет даже реакции ОДКБ на обращения Армении о помощи", - подчеркнул он.

Подобные реалии, по оценкам политика, говорят о том, что в условиях фактического оставления Россией обеспечения безопасности Армении на произвол судьбы, в сегодняшних условиях уже ничего не мешает Еревану принять военное содействие Франции. Особенно в условиях, когда последняя это содействие практически открыто предлагает. В этом свете, он подчеркнул, что недавний визит Пашиняна в Париж имел место по приглашению президента Макрона, что, согласно Гукасяну, было обусловлено предложением Пашиняна о размещении на границе с Азербайджаном наблюдателей МГ ОБСЕ.

На заседании Совбеза 27 мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян представил свой план выхода из ситуации на границе с Азербайджаном. Суть плана состоит в немедленном, параллельном отходе ВС обеих сторон от границы в места постоянных дислокаций. Вдоль границы должны быть размещены международные наблюдатели из РФ или других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Пашинян считает этот план кратчайшим путем к деэскалации приграничной ситуации. Франция и Евросоюз уже выразили поддержку плану Пашиняна.

Таким образом, Франция, на его взгляд, не только озвучила поддержку плану Пашиняна, но и выразила готовность поддержать Армению в текущей ситуации азербайджанского военного вторжения на территорию страны. И не откликнуться на довольно настойчивое приглашение и не поехать в Париж армянский премьер, согласно Гукасяну, просто не мог. На взгляд, политика, в текущей ситуации для Франции и некоторых других центров силы, представляется важным решение проблемы с азербайджанским вторжением в Армению. В частности, важно было продемонстрировать, что Армения далеко не одинока, а также имеется альтернатива - МГ ОБСЕ предлагаемой Москвой демаркацией и делимитацией границ между Арменией и Азербайджаном в трехстороннем формате.

1 июня в Париже и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, спикером Национального собрания Франции Ричардом Ферраном, президентом Сената Жераром Ларше, мэром Парижа Анн Идальго. 2 июня Пашинян отправился в Брюссель, где провел встречу с бельгийским коллегой Александром де Кро.

"Другой вопрос - готовность, находящегося в глубокой зависимости от Москвы, руководства Армении пожать протянутую ему руку и тем самым резко изменить текущую ситуацию на границе. Я лично такой готовности, к сожалению, не вижу. Пашинян колеблется, и то, что даже его МИД выступил против его политики, говорит о необходимости смены власти в нашей стране. Реальное, а не декларативное углубление отношений с Францией позволит восстановить безопасность Армении. А французская поддержка позволит восстановить, перевооружит и реорганизовать наши Вооруженные силы. Это реальная альтернатива, пренебрегать которой мы в нашем сегодняшнем положении просто не имеем права", - подытожил Гукасян.