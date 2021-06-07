Понедельник, 7 Июня 2021 11:44

АрмИнфо.По положению на 6 июня с.г. в Армении вакцинировалось от коронавируса 46 503 человека. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства здравоохранения РА в Фейсбук.

В частности, Минздрав напоминает, что вакцинация граждан в Армении производится ежедневно в организациях первичной охраны здоровья, а в выходные дни установлен специальный рабочий график - с 10:00 до 16:00 .

Вместе с тем, сообщается, что действуют несколько мобильных пунктов вакцинации граждан в Ереване (на Северном проспекте, у комплекса <Каскад>, ярмарки <Вернисаж>, кинотеатра <Москва>, в парке напротив Центрального банка, у станции метро <Еритасардакан>, в торговых центрах "Далма" и "Мегамолл"), а также на площади Вардананц в Гюмри, площади Айка в Ванадзоре, и напротив мэрии в Дилижане. В Армении могут вакцинироваться также иностранные граждане. Вакцинация производится бесплатно.

Согласно источнику, китайский препарат "Коронавак" и британо­шведский Astra Zeneca доступны для всех желающих граждан, Спутник V на данном этапе предусмотрен для граждан, имеющих хронические заболевания, а также медработникам, сотрудникам и подопечным Центров социальной опеки в возрасте от 18 до 54 лет.

Напомним, что ранее глава Минздрава РА Анаит Аванесян сообщала, что к концу 2021 года предусмотрено вакцинировать 20% населения Армении.

Отметим, что по положению на 11:00 7 июня в Армении в общей сложности было проведено 1 104 999 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 223 212 граждан (20,2%), выздоровело 214 504 человека (96,1%), скончалось 4 463 (1,9%).