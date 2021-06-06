Воскресенье, 6 Июня 2021 11:56

АрмИнфо. Незаконные действия ВС Азербайджана на суверенной территории РА, куда они вторглись еще 13 мая, привели к новым инцидентам в Гегаркуникской области Армении. Желание армянского военно-политического руководства РА мирным путем разрешить ситуацию на своих границах в результате незаконного вторжения ВС Азербайджана на суверенные территории РА создают новые проблемы для жителей приграничья и еще больше дискредитируют армянскую армию.

Так, накануне еще днем в сети появилась информация о том, что азербайджанские военные в Гегаркунике обстреляли пастуха, пасущего скот на пастбищах общины Кут, и даже увели несколько десятков голов крупного рогатого скота.

Лишь поздно вечером 5 июня в армянском оборонном ведомстве выступили с очередным беззубым заявлением, в котором в частности говорится: «5 июня на армяно-азербайджанской границе был зарегистрирован очередной инцидент. Часть скота, выпасаемая пастухами села Кут Гегаркуникской области, на прилегающих к селу участках, продвинулась в сторону позиции азербайджанских военных. Когда пастух, пытаясь отогнать скот, продвинулся в сторону азербайджанских военных, в его направлении был открыт огонь.

Военнослужащие ВС Армении немедленно подошли к месту происшествия, в ответ азербайджанская сторона вновь открыла огонь. После ответных действий армянской стороны огонь был прекращен, а большая часть скота - возвращена. В результате перестрелки никто не пострадал».

Это не первый случай такого развязанного поведение ВС Азербайджана на суверенных территориях РА. За этот период незаконного присутствия азербайджанцев на территории РА уже погиб один армянский военный, еще шесть были взяты в плен, и это не считая давления на жителей приграничных сел, которые ежедневно сталкиваются с развязанными действиями азербайджанских вооруженных военных, которые не видя достойного отпора со стороны армянской стороны, на фоне приказа не применять силу, всё больше борзеют.

На этом фоне сегодня с жестким заявление выступил Омбудсмен Армении Арман Татоян который проинформировал, что после поступления сигнала об обстреле пастуха в селе Кут, была проведена срочная работа по установлению фактов. По его словам, проведенная аппаратом Омбудсмена работа, показала, что азербайджанские военные начали стрелять между 12:30 и 13.00 часами дня, когда животные подошли к реке на пастбище на водопой.

«Это постоянное место для питья воды скота общины. Более того, пастух и животные находились на суверенной территории Республики Армения, а вооруженные силы Азербайджана находились в той части, на которую они незаконно вторглись. Стрельба длилась около 30 минут в сторону пастуха из Кута. Пастуху удалось скрыться на лошади, но лошадь была ранена в результате обстрела. В результате этих действий азербайджанские военные похитили более 80 голов крупного рогатого скота, 4 из которых были застрелены. Тот факт, что 5 июня вооруженные силы Азербайджана обстреляли пастуха села Кут, подтвердили и в Минобороны РА. Стрельба прекратилась после ответного огня Вооруженных сил РА», - говорится в заявлении Татояна.

Защитник прав человека в этой связи указал на явно преступных характер этих действий азербайджанских вооруженных сил. «Фактически они открывают огонь по мирному населению Республики Армения с намерением лишить его права на жизнь и возможности заниматься животноводством. И все это происходит в условиях, когда с 12 мая они незаконно вторглись на суверенную территорию Республики Армения, ссылаясь на фальшивые карты», - сказал он указав на такого же характера действий со стороны ВС Азербайджана и в Сюникской области РА.

«Непрерывная работа по установлению фактов ясно показывает, что эти действия Вооруженных сил Азербайджана, грубо нарушающие права приграничных жителей Республики Армения, связаны с проводимой властями Азербайджана политикой армянофобии и вражды. Этот инцидент ясно показывает, кто на самом деле подрывает безопасность людей в регионе и перспективы восстановления мира»,- заключил Арман Татоян.