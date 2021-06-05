Суббота, 5 Июня 2021 16:03

АрмИнфо. Почти треть опрощенных жителей Армении считает вопрос безопасности самым насущным сегодня для Армении. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса, подготовленного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group), которая представляет в Армении Gallup International Association. Результаты опроса 5 июня презентовал директор ООО "MPG" Арам Навасардян.

Так, на просьбу назвать самые острые вопросы, которые сегодня стоят перед Арменией 27,2% опрошенных указали на проблему безопасности.

Еще 25,8% считают самым насущным сегодня проблему уточнения границ, 20% - вопрос возвращения пленных, 18,2% - сохранение мира, еще 16,3% считают самым важным стабилизацию экономики. Социальные проблемы имеют особую важность для 8,8% респондентов, реформы в армии и ВС для 8%, вопрос занятости волнует 6,3% опрошенных, возможная политическая нестабильность в поствыборный период 3,7%, а 20,1% указали другие ответы.

Респондентов попросили высказать свое отношение к тому, что 25 мая в приграничном селе Гегаркуникской области Верин Шоржа от выстрела противника был убит армянский военнослужащий, а 27 мая 6 армянских солдат были взяты в плен. "За" то, чтобы отбросить назад азербайджанских военнослужащих, нарушивших госграницу Армении, высказались 23,3%, 23% - "за" взятие в плен азербайджанских ВС в Гегаркунике и Сюнике, за то, чтобы попросить содействия у международных структур выступили 21,2%, за помощь к РФ за тем, чтобы Москва вела переговоры с Баку высказались 14% респондентов. 6% предложили напрямую вести переговоры с Азербайджаном, 8,2% затруднились с ответом, а 4,4% предложили другие варианты.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 31 мая по 4 июня этого года, объем выборки составил 1101, ошибка выборки +/- 3,5%.