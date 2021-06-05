Суббота, 5 Июня 2021 16:01

АрмИнфо.Больше половины жителей Армении негативно оценивают экономическое положение в стране, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении). Результат опроса 5 июня презентовал директор ООО "MPG" Арам Навасардян.

В частности, оценивая экономическую ситуацию в стране, 2% опрошенных отметили "очень хорошо", 3,6% - "скорее всего хорошо", "средним" оценивает 26,5% респондентов, "скорее всего не плохо" - 16,4% и 50,5% "очень плохо", а 0,9% затруднились с ответом.

Материальную обеспеченность своей семьи "очень хорошо оценили 5,1% опрошенных, скорее всего хорошо - 8,8%, средним оценили 62%, скорее всего плохо 10,2%, очень плоххо 13,7%, 0,2% затруднились с ответом.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 31 мая по 4 июня этого года, объем выборки составил 1101, ошибка выборки +/- 3,5%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.