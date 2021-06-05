Суббота, 5 Июня 2021 13:46

АрмИнфо.Министерство обороны Армении, реагируя на публикации в СМИ о строительстве азербайджанцами укреплений на армянской территории, сообщает, что 3-го июня азербайджанские ВС пытались с применением трактора провести земляные работы на принадлежащей Республики Армения приграничной зоне.

Данные попытки, как отмечается, были своевременно пресечены соответствующими действиями армянских подразделений. После предупредительных выстрелов армянских подразделений работы были остановлены и азербайджанской стороне было предъявлено четкое требование исключить повторение подобных попыток.

"Тем не менее, Вооруженные силы Азербайджана продолжают проводить инженерные и фортификационные работы на тех территориях, где расположены их боевые посты, не пересекая границу Республики Армения. Поскольку передвижение этих территорий азербайджанскими военными наблюдается из сел Кут, а также поселения Верин Шоржа Гегаркуникской области, это вызывает обеспокоенность местного населения, что отражено в отчете омбудсмена", - заявили в оборонном ведомстве РА.

Напомним, что азербайджанские военные 12 мая вторглись на суверенную территорию Армении и по сей день находятся в районе Севлича (Черного озера) в Сюникской области Армении, пытаясь закрепиться здесь за счет армянских территорий. Аналогичная ситуация сложилась в Гегаркуникской области, близ Вардениса.

Накануне омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook сообщил, что азербайджанские военнослужащие на пастбищах Гегаркуникской области Армении незаконно останавливают местных сельчан, угрожают им и пытаются незаконно обыскивать машины. Кроме того, 3 июня в связи с селом Кут общины Гегамасар были получены сигналы о том, что азербайджанские военные продолжают дислоцироваться в непосредственной близости села, из-за чего сельчане могут использовать только малую часть пастбищ. Более того, азербайджанские военные оскорбляют пастухов и угрожают оружием, а само село находится под прицелом. Отмечается, что в незаконном владении азербайджанских военных оказался хлев села Норабак общины Гегамасар, жители села лишились возможности его использовать. Возле хлева есть также речки, которые использовались в сельскохозяйственных целях, однако сельчане сейчас лишены этой возможности. Под контролем или владением ВС Азербайджана оказались водные ресурсы, которые используются в качестве питьевой и оросительной воды.

Глава общины Верин Шоржа Артем Ераносян сообщил, что у азербайджанской стороны уже есть рабочая техника, которая начала строительство для организации передвижения Вооруженных сил Азербайджана. До недавнего времени он не замечал никакой техники, а теперь азербайджанцы едут по горному склону.