Суббота, 5 Июня 2021 12:23

АрмИнфо.В ночь на субботу ЕС полностью закрыл своё воздушное пространство для белорусской авиации. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"Это решение согласовали послы стран-членов ЕС", - говорится в официальном заявлении Совета Европейского союза. С полуночи по Брюсселю самолёты белорусских авиакомпаний не смогут пролетать над государствами Союза и совершать посадки в европейских аэропортах. В свою очередь, авиакомпаниям ЕС запретят полёты через белорусское воздушное пространство.

По данным Европейской организации по безопасности воздушной навигации, ежедневно над республикой пролетали около сотни самолётов ЕС и Великобритании. Ранее <Белавиа> сообщила, что список государств, в которые она могла отправлять рейсы, сократился втрое. Приостановлены полёты в 21 страну.

Закрытие европейского воздушного пространства для белорусский самолётов было согласовано 24 мая на саммите ЕС. Отмечается, что таким образом Евросоюз ответил на разворот рейса Ryanair Афины-Вильнюс в Минск. На борту находился сооснователь информационного проекта Nexta Роман Протасевич. Он задержан вместе с спутницей, россиянкой Софьей Сапегой. Правозащитники и коллеги Протасевича говорят, что ему грозит смертная казнь. Официально журналисту предъявлены обвинения в организации беспорядков, участии в <действиях, грубо нарушающих общественный порядок> и разжигании вражды.