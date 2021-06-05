Суббота, 5 Июня 2021 12:20

АрмИнфо. 4 июня в возрасте 80 лет ушел из жизни артист балета, балетмейстер, народный артист АрмССР, главный балетмейстер Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна Вилен Галстян.

Как сообщают из министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, в связи с кончиной Вилена Галстяна решением исполняющего обязанности премьер-министра РА создана правительственная комиссия по организации похорон.

Гражданская панихида состоится 7-го июня 18:00-20:00 в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна, церемония прощания - 8-го июня с 12:00-14:00, а похороны пройдут в Центральном кладбище Еревана (Тохмах).

Вилен Галстян был первым армянином, который громко заявил о себе на мировой балетной сцене. В одном из интервью как-то сказал, что о балете нельзя рассказывать, его нужно смотреть. Он долгие годы был солистом не только Армянского государственного академического театра оперы и балета, но и танцевал на самых знаменитых сценах мира. В сорок лет он ушел со сцены, но, по счастью для зрителей, не ушел из балета, полностью посвятив себя хореографии.

Вилен Галстян родился 12 февраля 1941 года в Ереване. С 1959, после окончания Ереванского хореографического училища, был артистом Тбилисского театра оперы и балета им. Палиашвили.

С 1961 по 1972 гг. выступал на сцене Академического театра оперы и балета имени Спендиарова. В 1972-1975 - художественный руководитель балетной труппы, позже главный балетмейстер театра. С 1999 года преподавал в Ереванском институте театра и кино. В 1999-2000 годах преподавал в Университете балета в Сеуле. С 2004 года - директор Ереванского государственного хореографического колледжа.

Поклонники творчества Вилена Галстяна до сих пор помнят воплощенные им на сцене образы: Спартак - из одноименного балета Хачатуряна (1961г.), Армен - из <Гаяне> Хачатуряна (1974г.), Альберт - из <Жизели> Адана (1961г.), Бюрат - из <Вечного идола> Э.Ованнисяна (1966г.), Давид - из <Давида Сасунского> (1976г.) и другие.