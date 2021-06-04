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АрмИнфо. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер 9 июня посетит Ереван. Как сообщает американист Сурен Саркисян, Рикер посетит Армению в рамках регионального визита. По его словам, визит планировался несколько месяцев и скорее всего, скоро будет официальное сообщение об этом.
Примечательно, что 9 июня состоится армяно-американская виртуальная конференция по теме <Кибербезопасность: создание ценностей с помощью
кибербезопасности>.
Как сообщает пресс-служба посольства США в РА, мероприятие посвящено росту торговых связей между США и Арменией, и решению одной из наиболее важных проблем, с которыми сегодня сталкиваются правительства и бизнес.
<На мероприятии соберутся представители правительств и бизнеса из Армении и США, чтобы обсудить комплексный подход к кибербезопасности. Мероприятие также внесет свой вклад в укрепление позиции Армении в области кибербезопасности, представив решения по кибербезопасности частного сектора США> , - говорится в сообщении посольства.
|Филип Рикер посетит Армению
|ЦИК Армении: Порядка 460 млн драмов будет потрачено на избирательные бюллетени
|Парламент Армении отклонил кандидатуру Татевик Барсегян в члены Комиссии по предотвращению коррупции
|Офис Защитника прав человека работает над концепцией зоны безопасности
|Саркисян уверен: Новые парламент и правительство Армении внесут свой вклад в развитие армяно-казахстанских отношений
|Прогноз: Место Турции в регионе займет Франция
|Трое азербайджанцев, в том числе представители СМИ погибли при подрыве на мине в Карвачаре
|Азербайджан через ЕСПЧ пытается заполучить у Армении карты минных полей
|Ереван: Азербайджан использует армянских пленных в качестве рычага для достижения других целей
|Армения меняет возрастной ценз на проведение программ ЭКО
|Минздрав Армении передумал и предложил проводить вскрытие умерших с коронавирусом
|Арсен Торосян: Россия прилагает все усилия для разрешения ситуации на границе без единого выстрела
|Азербайджанские военные на фоне бездействия армянских властей уже хозяйничают в Гегаркуникской области Армении
|Взгляд из Москвы: У Запада есть желание вовлечься в урегулирование проблем между Арменией и Азербайджаном. Но нет возможности
|Омбудсмен Армении обвинил власти Азербайджана в организации постановочных судебных процессов над армянскими военнопленными
|Армения на три года избрана членом исполнительного совета Всемирной туристической организации ООН
|Посол России ознакомился с условиями службы Мегринского пограничного отряда на стыке трех границ - Армении, Азербайджана и Ирана
|Правоохранительные органы пытаются помешать процессу досрочных выборов - блок "Айастан"
|В 2020 году расходы Министерства иностранных дел Армении составили примерно $35 млн.
|Захарова отметила колоссальные усилия РФ в урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха
|Евросоюз продолжит оказывать гуманитарную помощь и содействовать развитию Южномого региона Армении
|В Ереване состоялись штабные переговоры по подготовке учения ОДКБ "Гром-2021"
|Макрон рекомендовал Алиеву облегчить допуск миссии ЮНЕСКО в регион
|Российские миротворцы отработали навыки обороны наблюдательного поста в Карабахе
|АКБА Банк размещает облигации
|Серж Саргсян высказался против предоставления коридора через территорию Армении
|Банк ВТБ (Армения) удвоил объем ипотечного портфеля
|В парламенте Армении разразился очередной скандал из-за неподобающего поведения Лены Назарян
|Дипломат: Ара Айвазян продемонстрировал, что любое решение должно сопровождаться ответственностью
|В МИД Армении опровергают информацию об отставке трех заместителей, но косвенные данные свидетельствуют об ином
|В Международный день защиты детей Ардшинбанк пригласил детей в кино.
|Востоковед: Без конфликта между Арменией и Азербайджаном России и Турции на Южном Кавказе делать нечего
|Оппозиционные депутаты призывают парламент Армении оторваться от виртуальной повестки и вернуться к насущным проблемам страны
|Армения передаст посольству РФ в РА и ФСБ России 4 единицы систем оповещения
|Анализ ДНК погибших в Арцахе военнослужащих на завершающем этапе - Пашинян
|Проблема человеческого мышления: Пашинян о скандале с останками погибших в Карабахе военнослужащих, завернутыми в полиэтиленовые мешки
|Америабанк объявляет конкурс на лучший дизайн банковских карт
|Шарль Мишель: Евросоюз глубоко заинтересован в безопасности, стабильности и процветании Южного Кавказа
|Французский депутат: Россия полна решимости принести мир на Южный Кавказ
|В Москве прошли трехсторонние консультации представителей России, Азербайджана и Армении
|Посол России ознакомился со службой российских пограничников в Сюнике
|Дети из Армении стали призерами в Международном конкурсе детского рисунка «Счастливое детство» в Ашхабаде.
|Никол Пашинян встретился с премьер-министром Бельгии Александром де Кро
|Никол Пашинян встретился в Брюсселе с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем
|МПА СНГ направит миссию для наблюдения за ходом выборов в Армении
|Созданная при Генпрокуратуре Армении рабочая группа уже выявила 24 нарушения предвыборного процесса, по 5 готовятся материалы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Родственники армянских военнопленных просят правительство России помочь им вернуть своих детей
|О плюсах телевизоров марки Sharp
|В Минобороны Армении опровергают очередную азербайджанскую дезинформацию
|1-го июня прошли мероприятия при финансировании IDBank-а
|Абдуллаева: Баку не видит какой-либо роли Парижа в прекращении огня в Карабахе
|Более 10 000 человек присоединились к инициативе The FUTURE ARMENIAN
|Банк ВТБ (Армения) организовал праздник для своих юных клиентов в День защиты детей
|Айк Чобанян назвал ключ к минимизации рисков, которые может содержать в себе процесс делимитации границ
|BSTDB предоставил Америабанку кредит в 23 млн евро на финансирование МСП Армении
|Парламентарий: Армении следовало обращаться в ОДКБ и Совбез ООН параллельно
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