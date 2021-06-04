Пятница, 4 Июня 2021 23:13

АрмИнфо. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер 9 июня посетит Ереван. Как сообщает американист Сурен Саркисян, Рикер посетит Армению в рамках регионального визита. По его словам, визит планировался несколько месяцев и скорее всего, скоро будет официальное сообщение об этом.

Примечательно, что 9 июня состоится армяно-американская виртуальная конференция по теме <Кибербезопасность: создание ценностей с помощью

кибербезопасности>.

Как сообщает пресс-служба посольства США в РА, мероприятие посвящено росту торговых связей между США и Арменией, и решению одной из наиболее важных проблем, с которыми сегодня сталкиваются правительства и бизнес.

<На мероприятии соберутся представители правительств и бизнеса из Армении и США, чтобы обсудить комплексный подход к кибербезопасности. Мероприятие также внесет свой вклад в укрепление позиции Армении в области кибербезопасности, представив решения по кибербезопасности частного сектора США> , - говорится в сообщении посольства.