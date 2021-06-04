Пятница, 4 Июня 2021 20:10

АрмИнфо. Офис Защитника прав человека работает над концепцией зоны безопасности, сообщил Омбудсмен республики Арман Татоян 4 июня и в парламенте в ходе предварительного обсуждения годового отчета "Об исполнении государственного бюджета Республики Армения на 2020 год".

По словам Татояна, в связи с военными действиями и поствоенными развитиями Офис работает в напряженном режиме. Исходя из этого, как заметил Омбудсмен, возможно, сотрудники Офиса не так последовательны в других направлениях своей деятельности, каким бы они работали в предыдущие годы. При этом чувствуется нехватка кадров, а те, кто работает, работают почти исходя из личной преданности делу. В данном контексте Татоян считает необходимым увеличение численности персонала Офиса ЗПЧ.

По его словам, на сегодня есть проблема с недопониманием роли Офиса Омбудсмена, в связи с чем есть серьёзные проблемы с регулировками гражданской службы в части организации работы Офиса ЗПЧ. Так, больше года не получается утвердить новое штатное расписание, поскольку Служба предлагает весьма низкие, по словам Татояна, неадекватные масштабу и уровню работы зарплаты.

Расходы Офиса ЗПЧ в 2020 году на реализацию 2 программ и 6 мероприятий потратил 472 млн драмов или 91,7% уточненной программой.

Напомним, что Арман Татоян неоднократно заявлял, что проведение с Азербайджаном лишь демаркации без создания зоны безопасности станет поводом для новых нарушений прав граждан Республики Армения и напряженности.

Отметим, что деятельность Офиса ЗПЧ Армении в разы активизировалась в поствоенной Армении, граждане страны стали чаще и с большим доверием, чем к остальным госинститутам обращаться к Омбудсмену. В частности, согласно данным опроса, проведённым консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении) за 18.05.2021-21.05.2021 года, в ходе которого граждан попросили по 5-бальной шкале оценить деятельность политических деятелей, только Омбудсмен Армении Арман Татоян, как и в ходе прошлого опроса, получил оценку выше среднего - 3, балла.