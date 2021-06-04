Пятница, 4 Июня 2021 15:34

АрмИнфо. Трое азербайджанцев, в том числе представители СМИ погибли при подрыве на мине в Карвачаре (Кельбаджар).

Как сообщают азербайджанские СМИ, при подрыве автомашины на противотанковой мине погибли - корреспондент агентства "Азертайдж" Магеррам Ибрагимов и оператор телеканала "АЗТВ" Сирадж Абышев, а также представитель исполнительной власти Кяльбаджарского района Ариф Алиев.

Отметим, что сегодня также стало известно, что Азербайджан обратился с новым межгосударственным иском в ЕСПЧ против Армении с требованием представить карты минных полей.