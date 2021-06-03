Четверг, 3 Июня 2021 15:29

АрмИнфо.Третий президент Армении, лидер Республиканской партии Армении Серж Саргсян на встрече со сторонниками блока "Честь имею" в Масисе высказался по поводу вопроса о предоставлении коридора через территорию РА.

Так, отвечая на соответствующий вопрос, он в частности сказал: "Я не в курсе этого коридора. Мы не можем дать коридор кому-либо. Как мы можем дать коридор, для чего дать коридор?".

На уточняющий вопрос, выступает ли он против предоставления коридора, Саргсян сказал, что на сто процентов. По его убеждению нет проблем по вопросу открытия региональных коммуникаций. "Но, о каком коридоре идет речь? То есть, мы обязаны дать им коридор? По какому документу? По какой договоренности? Зачем?", - вопрошал он.

Саргсян сказал, что он не в курсе о каких-то договоренностях и заверил, что если удастся убрать действующие власти, ни одна последующая власть в РА не подумает о каком-то коридоре.

"Говоря коридор, возникает вопрос, какой коридор, под чьим контролем он будет. Как мы можем выделить часть нашей территории, сказать - эту часть отдаем под чужой контроль. Это исключено", - сказал Саргсян, указав на опасность подобных шагов.

Напомним, что военно-политическое руководство Азербайджана путем оказания давления на Армению пытается открыть коридор через Сюникскую область, который позволит Нахиджеван соединить с Азербайджаном авто­и железнодорожным сообщением.