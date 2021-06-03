Четверг, 3 Июня 2021 13:40

АрмИнфо. В МИД Армении опровергают информацию об отставке трех заместителей министра иностранных дел. Так, в пресс- службе армянского внешнеполитического ведомства РА сообщили АрмИнфо, что на данный момент все заместители министра ИД Армении выполняют свои должностные обязанности.

Примечательно, что телефоны по крайне мере двух из трех замов отключены.

Отметим, что ранее Председатель партии <Новые времена> Арам Карапетян сообщил, что все заместители министра иностранных дел РА подали в отставку, отказавшись принимать участие в заседании правительства страны. Он отметил, что согласно этой информации, заявления об отставке написали Авет Адонц, Артак Апитонян и Армен Гевондян.

По также непроверенной информации, заместители министра пока выполняют свои обязанности, так как их просьбы об отставке не удовлетворены главой правительства.

Напомним, что 27 мая заявления об отставке подали и.о. главы МИД РА Ара Айвазян и его зам Гагик Галачян (в СМИ информация попала лишь 31 мая - Ред.). Именно в этот день утром были взяты в плены на армянской суверенной территории ВС Азербайджана шестеро армянских военнослужащих. И в этот же день и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян заявил о готовности подписать новый уже третий документ с Азербайджаном, на этот раз по части начала процесса делимитации и демаркации границы. При этом он заверил, что этот документ на 100% исходит из интересов РА.

31 мая в отставку подала и пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян.

Айвазян раскрывая причину ухода, отметил, что остается приверженным принципу, "что МИД Армении, порожденное независимостью, должно стойко защищать наш суверенитет, нашу независимость, наши государственные и национальные интересы. Надеюсь, я не оставил вас пристыженным, мое решение уйти в отставку было обусловлено именно этой причиной, что никогда не было никаких сомнений в том, что это Министерство может сделать какой-то шаг или согласиться с какими-то идеями, инициативами, которые идут в разрез с нашей государственностью, национально- государственными интересами ".