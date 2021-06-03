Четверг, 3 Июня 2021 12:15

АрмИнфо. Без конфликта между Арменией и Азербайджаном России и Турции на Южном Кавказе делать нечего. Подобное мнение выразил АрмИнфо известный российский востоковед Алексей Малашенко.

"В текущем, очередном витке напряженности между Арменией и Азербайджаном Кремль занял такую позицию, чтобы никого не обижать. Или обижать по возможности помягче. Если есть конфликт, то есть и присутствие России. Соответственно, России необходимо как присутствие на Южном Кавказе, так и конфликт между Арменией и Азербайджаном. Меж тем, если конфликта не будет, то делать России в данном регионе будет совершенно нечего. При этом необходимо отметить, что миротворчеством Москва сегодня занимается довольно успешно. Так что в прошлогодней ситуации Путин повел себя весьма правильно", - подчеркнул он.

С другой стороны, согласно Малашенко, в конфликте заинтересована, возглавляемая помешанным на турецком величии Эрдоганом, Турция. По его оценкам, в Нагорном Карабахе, везде, где действуя, таким образом, он может представить Турцию как эффективную могучую державу равную как минимум России, а то и США, он будет это делать. Таким образом, нацеленная на величие Турции, генеральная линия Эрдогана эксперту абсолютно ясна. Весь вопрос в цене, посредством которой он ее реализует. А она везде разная.

По оценкам востоковеда, тем не менее, периодически холодеющие и теплеющие отношения Турции с теми же Израилем и Россией вызывают вопросы. И, к примеру, непонятно - партнеры или все-таки соперники Москва и Анкара в той же Сирии. И в этой геополитической путанице эксперты постоянно выискивают какие-то турецкие политические интриги. Меж тем, в реальности, на его взгляд, все эти интриги нацелены на самое главное - демонстрацию присутствия и влияния Турции. И вот тут для Эрдогана и его ближайшего окружения уже совершенно неважно, где это влияние демонстрируется - в Карабахе, Палестине или Сирии.

Западу, на этом фоне, согласно Малашенко остается лишь предпринимать активные шаги в направлении восстановления собственного присутствия на Южном Кавказе, в целом, и в регионе карабахского конфликта, в частности. И сегодня, по его оценкам, это делается посредством усилий в направлении восстановления Минского формата урегулирования карабахского конфликта. Тем самым коллективный Запад, на его взгляд, пытается хотя бы частично восстановить предшествовавший 44-х дневной войне статус-кво.

"Итак, турки в собственных целях сыграли роль катализатора и стимулятора карабахского конфликта. И помимо турок в фундаменте конфликта, конечно же, есть и политические амбиции, и история и этнический фактор. Все это делает решение карабахской проблемы фактически невозможным. И вся эта гремучая смесь позволяет прогнозировать, что он будет оставаться нерешенным еще поколения. Решить конфликт можно, если этого действительно захотят в Ереване и Баку и просто сядут за один стол, желательно с армянским коньяком. И это единственный выход. Но мы видим, что, ни там, ни там, этого не хотят. Ну и конечно, Карабах - это плата за Советский Союз", - подытожил Малашенко.