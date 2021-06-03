Четверг, 3 Июня 2021 11:29

АрмИнфо. Со 2 июня с.г. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Армении Сергей Копыркин находится с рабочей поездкой в Сюникской области РА.

Как сообщает пресс-служба посольства РФ в РА, глава российской дипмиссии, в рамках визита, ознакомился со службой российских и армянских пограничников на участке границы вдоль автодороги Горис -

Капан (н.п. Воротан, Шурнух). Его проинформировали также со спецификой решаемых сотрудниками Пограничной службы ФСБ России в РА задач.

На въезде в областной центр, Копыркина встретил мэр Капана Геворг Парсян, который представил послу текущую социально-экономическую ситуацию в городе, а также выразил благодарность России за участие пограничников в обеспечении безопасности в регионе.