Подчеркнув развитие экономических связей с Арменией, Александр де Кро отметил, что планируется визит торговой миссии Бельгии в Армению, которая изучит перспективы и возможности развития торговых и инвестиционных отношений между двумя странами. Визит планируется в рамках празднования 100-летия основания армянской общины Бельгии. В ходе встречи стороны коснулись провокационных действий подразделений Вооруженных сил Азербайджана на границе между Арменией и Азербайджаном, подчеркнули необходимость ухода ВС АР с суверенной территории Армении и урегулирования ситуации мирным путем. Премьер-министр Бельгии отметил, что происходящее вызывает озабоченность, этот вопрос находится в центре внимания бельгийских властей. Бельгия выступает за обеспечение возвращения армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане, и возобновление процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

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