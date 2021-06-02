Среда, 2 Июня 2021 17:38

АрмИнфо. В соответствии с приглашением Председателя Национального Собрания Республики Армения Арарата Мирзояна делегация Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств примет участие в наблюдении за внеочередными парламентскими выборами, которые состоятся в Республике 20 июня 2021 года.

Как сообщает пресс-служба МПА СНГ, координатором мониторинговой группы от МПА СНГ назначен председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по промышленности, топливно- энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь Комаровский.

В настоящее время идет формирование мониторинговой группы из числа представителей национальных парламентов государств - участников МПА СНГ, сотрудников Секретариата Совета МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ.

Отметим, что выборы назначены на 20 июня. В них примут участие 22 партии и 4 блока