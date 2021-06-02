Среда, 2 Июня 2021 17:31

АрмИнфо. Созданная при Генпрокуратуре Армении рабочая группа, которая будет обеспечивать верховенство закона на предстоящих 20 июня внеочередных парламентских выборах, приступила к активной деятельности.

Так, согласно сообщению Генпрокуратуры, рабочая группа получила 24 сообщения об избирательных правонарушениях, причем по 5 из них готовятся материалы.

В ведомстве сообщили, что в результате мониторинга рабочей комиссии, в генпрокуратуре изучили материалы по трем публикациям в СМИ о предполагаемых нарушений в ходе выборов, а также 19 записям, сделанные гражданами в социальных сетях, а также 17 обращениям со стороны физических лиц.

"По 19 из вышеуказанных, которые были общего характера и подлежали устранению, полиции было поручено провести проверки (6 были опровергнуты, еще по 13 проверки продолжаются), еще по 5 заявлениям возбуждено уголовное дело по признакам ст. 180 и 181 Уголовно-процессуального кодекса РА.

Отметив, что Генпрокуратура продолжит деятельность по обеспечению верховенства закона на предстоящих выборах, в ведомстве также напомнили о телефоне горячей линии (010) 511-999 на который граждане могут отправлять свои жалобы.