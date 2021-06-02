Среда, 2 Июня 2021 14:02

АрмИнфо. Черноморский Банк Торговли и Развития (BSTDB) предоставил Америабанку пятилетний кредит в размере 23 млн евро для расширения доступа малых и средних предприятий (МСП) Армении к финансированию. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс- службе Америабанка, где отмечается, что новый кредит Америабанку позволит BSTDB довести общую сумму помощи развитию сектора МСП в Армении через местные финансовые учреждения до более чем $100 млн. В сообщении подмечено, что финансирование BSTDB будет поддерживать потребности в ликвидности и оборотном капитале промышленных и сельскохозяйственных МСП, стимулировать экспорт и способствовать росту частного сектора и занятости в Армении.

Президент BSTDB Дмитрий Панкин заявил: "Мы рады укреплению нашего налаженного сотрудничества с Америабанком - лидером рынка в Армении и надежным партнером BSTDB с 2014 года. Благодаря нашему успешному партнерству мы смогли связаться со многими МСП в стране и внести в общей сложности $25 млн. Наше новое финансирование является частью постоянных усилий BSTDB по борьбе с последствиями коронавируса и поддержке постпандемического восстановления экономики Армении. И мы гордимся тем, что это финансовое вливание происходит в то время, когда поддержка развития наиболее необходима".

Генеральный Директор Америабанка Артак Анесян со своей стороны заметил: "Долгосрочное эффективное сотрудничество с BSTDB позволило нам реализовать ряд успешных проектов. Привлеченные средства дают нам возможность предоставлять долгосрочное финансирование малым и средним предприятиям, действующим в Армении, тем самым способствуя развитию сектора, повышению конкурентоспособности и укреплению позиций МСП на целевых рынках. Это третий кредит, выданный Америабанку Черноморским Банком Торговли и Развития с целью финансирования малого и среднего бизнеса (МСБ). Мы надеемся, что сотрудничество между BSTDB и Америабанком будет продолжительным, поскольку реализация проектов целевой поддержки, разработанных для сектора МСБ, является одним из важнейших направлений как для наших партнеров, так и для нас".

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2020г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк лидирует по размеру активов - 1.1 трлн драмов или $2.1 млрд (с годовым ростом на 13%), по объему кредитных вложений - 702.5 млрд драмов или $1.3 млрд (с годовым ростом на 21,2%), по общим обязательствам - 980.9 млрд драмов или $1.9 млрд (с годовым ростом на 13,2%), по общему капиталу - 109.7 млрд драмов или $209.9 млн (с годовым ростом на 8,4%). По портфелю кредитов сфере МСБ Америабанк занимает 2-ую позицию - $253.4 млн (с годовым ростом на 27%), и в общем портфеле банка доля этих ссуд превышает 19%, а в суммарном объеме по рынку доля Америабанка достигает 15%. Америабанк завершил 2020 год с чистой прибылью в 9 млрд драмов или $17.2 млн, заняв по этому показателю 2-ую позицию. Америабанк единственная в Армении финансовая организация, имеющая долго- и краткосрочный кредитный рейтинг эмитента от S&P (сохранен в июне 2020г на уровне B+/В, прогноз "Cтабильный"). Moody's в мае 2020г сохранил кредитный рейтинг Америабанка на уровне "Ba3" с прогнозом "Стабильный".

Отметим, что Америабанк - динамично развивающийся банк, один из самых стабильных и крупных финансовых институтов Армении. Америабанк - универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные услуги в рамках комплексного пакета банковских решений. По итогам 2020 года Америабанк является лидером в банковском секторе Армении по финансовым показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, капитал).

Напомним, что Черноморский Банк Торговли и Развития (BSTDB) - международное финансовое учреждение, созданное Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией и Украиной. Штаб-квартира ЧБТР находится в Салониках (Греция). BSTDB поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество путем предоставления кредитов, кредитных линий, акционерного капитала и гарантий для проектов и финансирования торговли в государственном и частном секторах в своих странах-членах. Уставный капитал Банка составляет 3.45 млрд евро. BSTDB имеет долгосрочный рейтинг "А-" от Standard and Poor's, "А2" от Moody's и "А+" от российского кредитного рейтингового агентства АКРА.