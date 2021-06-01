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АрмИнфо.Вопрос возвращения пленных из Азербайджана будет решен путем переговоров, силовых действий не будет, заявил в беседе с журналистами заместитель директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении генерал-майор Арам Акопян.
"Мы должны попытаться вернуть наших пленных в результате переговоров", - сказал Акопян.
Путем переговоров Армения попытается решить также проблему отвода азербайджанских военнослужащих на исходные позиции. Несмотря на то, что практические контакты между сторонами прекращены с 19 мая, по словам замглавы СНБ, связь с противником сохраняется по внутренним каналам.
Арам Акопян опроверг слухи о массовых отставках в СНБ. По его словам, на данный момент руководство СНБ не намерено подавать в отставку.
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|Контакты в рамках трехсторонней рабочей группы Армении, России и Азербайджана, приостановлены: Мгер Григорян
|Посольство Армении: Въезд/выезд граждан в Грузию пока разрешен только через КПП "Баграташен-Садахло"
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|ЦИК Армении обнародовал списки партий и блоков, зарегистрировавшихся для участия в парламентских выборах
|Глава Минприроды России предложил Армении, Беларуси и Казахстану присоединиться к инициативе продления срока службы техники
|Центральный комитет АРФД в Западной Европе бойкотирует визит Пашиняна в Париж
|Глава Минздрава Армении просит прощения у родственников в связи с ненадлежащим хранением останков тех, кто сложили голову за Родину
|В МИД Великобритании отреагировали на ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Доклад «Туркменский ковер в коллекции Музея этнографии армян» был представлен в международной конференции в Ашхабаде
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Никол Пашинян едет в Париж и Брюссель
|Известны номера, под которыми политические силы Армении пойдут на выборы
|Генеральный прокурор Армении провел очередное совещание с главами ответственных структур в связи с предстоящими парламентскими выборами
|Ряды армянского внешнеполитического ведомства продолжают редеть
|ЦИК Армении: 22 партии и 4 блока зарегистрированы для участия в предстоящих выборах
|Анна Нагдалян покинула должность пресс-секретаря МИД Армении
|МККК пока не получил доступ к армянским военным, плененным 27 мая
|Ереван, Москва и Баку рассматривают возможность разблокировки транспортных инфраструктур советского периода на равных правах - Мгер Григорян
|Минздрав Армении выступил с разъяснениями по поводу обвинений родственников без вести пропавших
|НКТР Армении призвала СМИ в преддверии предстоящих выборов не создавать новых разделительных линий в обществе
|Комитет госдоходов Армении подписал Меморандум о сотрудничестве с Управлением по борьбе с наркотиками Департамента юстиции США
|Апелляционный уголовный суд отложил заседание по делу Роберта Кочаряна, Армена Геворкяна, Юрия Хачатурова и Сейрана Оганяна
|Ара Айвазян раскрыл причины ухода и дал последнее напутствие армянским дипломатам
|Главы оборонных ведомств Армении и России продолжают обсуждать ситуацию на армяно-азербайджанской границе
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