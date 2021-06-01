Вторник, 1 Июня 2021 18:17

АрмИнфо.Вопрос возвращения пленных из Азербайджана будет решен путем переговоров, силовых действий не будет, заявил в беседе с журналистами заместитель директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении генерал-майор Арам Акопян.

"Мы должны попытаться вернуть наших пленных в результате переговоров", - сказал Акопян.

Путем переговоров Армения попытается решить также проблему отвода азербайджанских военнослужащих на исходные позиции. Несмотря на то, что практические контакты между сторонами прекращены с 19 мая, по словам замглавы СНБ, связь с противником сохраняется по внутренним каналам.

Арам Акопян опроверг слухи о массовых отставках в СНБ. По его словам, на данный момент руководство СНБ не намерено подавать в отставку.