Вторник, 1 Июня 2021 16:55

АрмИнфо. И.о премьер-министра Армении Никол Пашинян ждет французского лидера Эммануэля Макрона осенью в Ереване. Об этом он заявил 1 июня на совместной с Макроном пресс-конференции в Париже. Видео со встречи и.о. главы правительства опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

Пашинян напомнил, что визит президента Франции в Республику Армении планировался еще давно, однако ввиду ряда причин, в том числе и пандемии, он не состоялся. "Надеюсь, что мы вместе преодолеем коронавирусный и другие кризисы. Ждем вас осенью в Ереване", - заявил он.

И.о. премьер-министра добавил, что Армения и Франция имеют особенные отношения. Армения и армянский народ всегда чувствовали поддержку Франции и лично президента Макрона, заявил он. "С первого дня кризиса президент Макрон говорил на языке правды и его голос был слышен во всем мире", - сказал и.о. главы правительства. По его мнению, французский лидер продолжают эту свою миссию, которая чрезвычайно важна для урегулирования кризисов в регионе.

В этом контексте Пашинян подчеркнул важную роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта и установления долгосрочного и стабильного мира в регионе. Помимо этого, как указал и.о. премьер-министра, крайне важно, что после завершения войны сопредседатели неоднократно выступили с заявлениями, в которых, по сути, зафиксировали свою готовность в продолжении переговоров.

Он поблагодарил Францию за оказываемую гуманитарную помощь и высоко оценил ее вовлечение в экономических проектах в Армении. "В Армении имеется много проектов - инфраструктурных, энергетических, экономических, в которых очень важно участие Франции", - сказал Пашинян, добавив, что французское правительство также заинтересовано этими проектами.

Отметим, что Пашинян находится в Париже с рабочим визитом, где состоятся несколько встреч с руководством страны. После Елисейского дворца исполняющий обязанности премьер-министра РА отправится в Сенат. Перед встречей с Председателем Сената Никол Пашинян возложит цветы к открытому недавно в Париже бюсту всемирно известного шансонье Шарля Азнавура в память о великом музыканте. После встречи с председателем Сената Никол Пашинян будет принят в мэрии Парижа. Там он встретится с мэром Анн Идальго. Повестка дня Парижа исчерпается встречей с армянской общиной. 2 июня и.о. главы правительства отправится в Бельгию, где запланированы переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В повестку включена также встреча с премьером Бельгии Александром де Кро.