Вторник, 1 Июня 2021 14:03

АрмИнфо. В ближайшее время Армения дождется реакции своих партнеров на предложение по деэскалации ситуации на границе с Азербайджаном, сообщил 1 июня в беседе с журналистами и.о. вице-премьера Мгер Григорян.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы вопрос был решен мирным и дипломатическим путем и думаю, что это правильный подход", - сказал Григорян.

Касаясь "затянувшейся реакции" стран МГ ОБСЕ на предложение Пашиняна, Григорян отметил, что для армянской стороны важнее не реакция партнеров, а результаты. Вместе с тем, он заверил, что в ближайшее время Армения дождется реакции своих партнеров. "Думаю, что будет не только реакция, но и действия. Я хочу быть уверенным, что дипломатическим путем данный вопрос будет решен и думаю, что реакции можно будет ожидать уже в ближайшие дни", - сказал Григорян.

И.о. вице-премьера также опроверг муссируемые слухи о возможной сдаче Арменией анклавов Азербайджану, заявив, что подобных обсуждений нет.

Напомним, что 27 мая на заседании Совбеза и.о. премьера Никол Пашинян предложил зеркально отвести подразделения ВС обеих сторон от границы на места их постоянной дислокации, а затем разместить международных наблюдателей, представляющих Россию или других сопредседателей МГ ОБСЕ, на армяно-азербайджанской границе, в частности, на участке Сотк-Хознавар.