Вторник, 1 Июня 2021 14:01

АрмИнфо. Первый и второй президенты Армении ответили на предложение и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна провести 18 июня предвыборные дебаты.

Так, пресс-секретарь первого президента РА Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян на своей странице в Фейсбук, в частности написал: "В ответ на многочисленные запросы журналистов относительно предложения Никола Пашиняна провести дебаты с первым президентом сообщаю: Левону Тер-Петросяну не о чем говорить с пагубной для нации чумой".

В свою очередь представитель блока "Армения" Арам Вардеванян, накануне касаясь предложения Пашиняна провести дебаты, отметил, что освободивший земли президент не должен ни при каких обстоятельствах вступать в дебаты с человеком, который сдал земли. "Тот, кто не учитывает интересы Армении - идет в разрез ее интересам. Не вижу смысла и целесообразности вступать в дебаты с таким человеком", - подчеркнул представитель блока "Армения".