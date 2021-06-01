Вторник, 1 Июня 2021 13:56

АрмИнфо.И.о. вице-премьера Армении Мгер Григорян 1 июня в беседе с журналистами прокомментировал заявление экс-главы МИД Ара Айвазяна о причинах его ухода с поста главы внешнеполитического ведомства.

Накануне и.о. главы МИД РА Ара Айвазян провел прощальную встречу с сотрудниками Министерства иностранных дел и выразил последним благодарность за профессионализм и самоотдачу, проявленные во время совместной работы. По словам Айвазяна, когда он принимал решение возглавить МИД РА, он руководствовался одним критерием. "Это Министерство, порожденное независимостью, должно стойко защищать наш суверенитет, нашу независимость, наши государственные и национальные интересы. Надеюсь, я не оставил вас пристыженным, мое решение уйти в отставку было обусловлено именно этой причиной, что никогда не было никаких сомнений в том, что это Министерство может сделать какой-то шаг или согласиться с какими-то идеями, инициативами, которые идут в разрез с нашей государственностью, национально-государственными интересами. Мы вместе прошли долгий путь, и сегодня я ухожу с самыми добрыми воспоминаниями", - сказал он.

"Я не думаю, что у нас сложилась ситуация, когда существуют подобные проблемы. Естественно для всех нас приоритетны национальные интересы и я не вижу повода для подобных заявлений. Но вопрос лучше направить экс-министру", - сказал Григорян.

Отвечая на вопрос о том, что заявление Айвзяна появилось сразу после заседания Совбеза 27 мая, в связи с чем есть сомнения о том, что, возможно, былa иная - неопубликованная инициатива, Григорян призвал исключить подобные слухи. "Исключите это. Я не понимаю, как можно постоянно распространять информацию о том, что есть тайные документы или приложения. Нет такого. Все, что обсуждается - максимально публично. Более того, могу заверить, что не может быть тайных документов, которые не будут опубликованы или публично не будут обсуждены. Нет такого и подобные злоупотребления излишни", - заверил и.о. вице-премьера.

Вместе с тем Григорян не разделяет беспокойство в связи тем, что ряд отставок во внешнеполитическом ведомстве может привести к коллапсу в госсистеме.

Напомним, что 27 мая на заседании Совета безопасности республики в расширенном составе и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил, по его словам, кратчайший путь к деэскалации пограничной ситуации с Азербайджаном, а именно - вооруженные подразделения двух сторон зеркально отходят от границы и возвращаются в места постоянных дислокаций. Затем вдоль границы размещаются международные наблюдатели из РФ или других стран-сопредседателей Минской группы ОСБЕ. После заседания Совбеза и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян подал в отставку. Стоит заметить, что согласно циркулируемой в СМИ информации, Айвазян был категорически не согласен с той политикой, которую проводит правительство РА во главе с и.о. премьер- министра РА в связи с карабахским конфликтом и ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Тем не менее, лидер парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, 31 маяв парламенте комментируя возможную связь отставки и.о. министра иностранных дел Ара Айвазяна с предложением и.о. главы правительства Никола Пашиняна, заявила, что Айвазян был проинформирован о содержании предложения и не имел возражений.