Вторник, 1 Июня 2021 13:51

АрмИнфо.Турецкая программа уничтожения армянской государственности очевидным образом продолжает оставаться в силе. А последние события в наших приграничных регионах тому яркое подтверждение. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института востоковедения НАН Армении, академик Рубен Сафрастян.

"После нашего тяжелого, позорного поражения в прошлогодней войне я прогнозировал следующий турецкий удар в направлении Сюника. И мы видим, что сегодня Сюникская и Гегаркуникская области Армении имеют для Анкары стратегическое значение с точки зрения реализации их застарелых пантюркистских идей и программ. Здесь важно отметить, что связав Турцию через Нахиджеван с Азербайджаном, туркам удастся беспрепятственно и довольно быстро перевозить в Азербайджан военную технику и боеприпасы. А это открывает Анкаре уже обширные возможности для резких геополитических изменений в нашем регионе в свою пользу",

- подчеркнул он.

Академик считает важнейшей целью Турции получить в Нахиджеване постоянную военную базу, в направлении чего сегодня, по его мнению, идут очевидные процессы. И в целом по его оценкам, Анкара активно использует Азербайджан с целью расширения собственного военного присутствия на Южном Кавказе. Последнее является частью общей тенденции в турецкой политике по размещению собственных военных баз во всех регионах, где есть турецкие интересы и соответственно турецкое присутствие.

Анализируя последние громогласные заявления Ильхама Алиева и политику Баку в целом, у академика создается твердое убеждение в нахождении Азербайджана в русле турецкой политики. Сафрастян считает очевидным фактом согласование внешней политики Баку с Анкарой. В частности, после последней войны в Арцахе. При этом, сам Алиев, на его взгляд, все-таки пытается удержать лично за собой хотя бы небольшое пространство для независимых от Эрдогана действий. В частности, для связей с определенными московскими кругами.

Оценивая, в этом свете, текущую геополитическую ситуацию как весьма опасную для Армении, Сафрастян, с сожалением отметил, что до сего дня власти страны не смогли предпринять необходимых шагов в направлении предотвращения данных программ Анкары. При этом, академик напомнил, что даже после учиненного турками геноцида армянскому народу удалось оправиться от тяжелого удара и восстановить государственность.

"Нам удалось это сделать тогда. Нам удалось одолеть турок в Сардарапате. Это говорит о нашей мощной духовной силе. И я убежден в том, что эта сила, этот потенциал есть в нас и сегодня. И все это откроет нам возможность восстановления. Возможность оправиться от тяжелого поражения и стряхнуть с себя его последствия. Для этого нам, армянам всего мира необходимы воля и единение. Я остаюсь оптимистом и убежден, что вместе нам удастся преодолеть все угрозы и вызовы на пути армянского народа и государственности", - подытожил Сафрастян.