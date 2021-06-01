Вторник, 1 Июня 2021 11:53

АрмИнфо. Центральная избирательная Комиссия Армении обнародовала списки партий и блоков, а также кандидатов, которые будут участвовать в предстоящих 20 июня внеочередных парламентских выборах.

Так, согласно ЦИК РА, со списками кандидатов партий и блоков, которых в общей сложности 26 (22 партии и 4 блока) можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.elections.am/Elections/Parliamentary.

Ранее, полиция Армении сообщила, что 2 581 093 гражданина РА имеют право принять участие в электоральных процессах, намеченных на 20 июня. Предвыборная кампания официально стартует 7 июня. По всей Армении будет открыто чуть более 2000 избирательных участков.