Вторник, 1 Июня 2021 11:07

АрмИнфо. Глава Минздрава Армении Анаит Аванесян просит прощения у родственников в связи с ненадлежащим хранением останков тех, кто сложили голову за Родину в ходе 44-дневной карабахской войны.

Так, в заявлении Аванесян в частности говорится: " Уважаемы соотечественники, прежде всего, хочу извиниться перед всеми

родственниками за ненадлежащее хранение тел и останков, зарегистрированных вчера в Абовянском филиале Центра судебно-медицинской экспертизы. Мое упущение заключалось в том, что после некоторых переездов я лично не посетила центр и не убедилась с деталями условий хранения тел.

Уверяю вас, что за последний год Центр судебно-медицинской экспертизы приложил максимум усилий для обеспечения процесса проведения судебно-медицинских экспертиз и идентификации тел.

Как уже вчера сообщалось в заявлении Минздрава РА, по факту будет проведено официальное расследование с соответствующими последствиями. Должна также отметить, что Министерство всегда работало над предоставлением прозрачной информации и всегда на связи с родственниками погибших.

Сегодня Центр судебной медицины снова опубликует информацию о результатах экспертизы тел и останков. Также хотела бы подчеркнуть, что тела и останки уже прошли экспертизу, и информация о результатах всегда была доступна родственникам".

Отметим, что накануне родственник пропавших без вести лиц в ходе 44-дневной карабахской войны перекрыли улицу Гераци в Ереване (на перекрестке ул. Гераци и Корюна находится центральный морг столицы). По их словам, власти долго прятали тела более 200 погибших в холодильниках во избежание лишнего шума.

После этого в сеть были выложены фотографии, где видно, что тела погибших военнослужащих, хранятся в полиэтиленовых пакета в морге города Абовян в ненадлежащих условиях.

В этой связи Минздрав вынужден был выступить с заявлением, в котором подтвердил факт хранения тел и останков в подвальном этаже Центра в городе Абовян (ГНКО <Национальный центр пульмонологии>). "Некоторые родственники изъявили желание перевезти в другое место осмотренные и опознанные в филиале судебно-медицинского центра <Научно-практического центра судебной экспертизы> города Абовяна останки, которые временно хранились в подвальном помещении с теплоизолированными стенами. Несмотря на то, что перемещение останков нецелесообразно и текущие условия их хранения соответствуют требованиям, мы решили пойти навстречу пожеланиям родителей и перенести их в холодильную часть другого судебно-медицинского центра. Останки прошли соответствующие процедуру идентификации, и мы ожидаем, когда родственники заберут их для захоронения", - заверили в Минздраве.