Понедельник, 31 Мая 2021 21:26

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян принял отставку и.о. главы МИД РА Ара Айвазяна. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Напомним, что Айвазян о своей отставке заявил вечером 27 мая. Именно в этот день утром были взяты в плены на армянской суверенной территории ВС Азербайджана шестеро армянских военнослужащих. И в этот же день и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян заявил о готовности подписать новый документ Азербайджаном, на этот раз по части начала процесса делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. При этом он заверил, что этот документ на 100% в интересах РА.

В отставку официально также подали замглавы МИД РА Гагик Галачян и пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян.

Так, сегодня уже бывший глава МИД Армении Ара Айвазян раскрывая причину ухода, отметил, что остается приверженным принципу, "что МИД Армении, порожденное независимостью, должно стойко защищать наш суверенитет, нашу независимость, наши государственные и национальные интересы. Надеюсь, я не оставил вас пристыженным, мое решение уйти в отставку было обусловлено именно этой причиной, что никогда не было никаких сомнений в том, что это Министерство может сделать какой-то шаг или согласиться с какими-то идеями, инициативами, которые идут в разрез с нашей государственностью, национально-государственными интересами ".