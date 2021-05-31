Понедельник, 31 Мая 2021 19:46

АрмИнфо.Генеральный прокурор Армении Артур Давтян с целью надлежащей организации и проведения предстоящих внеочередных парламентских выборов провел совещание с участием директора Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна, начальника полиции Ваге Казаряна, заместителя начальника Специальной следственной службы Владимира Ованнисяна и членов созданной в прокуратуре рабочей группы.

Как сообщает перс-служба Генпрокуратуры РА, на совещании обсуждались вопросы, связанные с обеспечением законного хода предстоящих выборов, предотвращения возможных преступных нарушений, организации против них совместной уголовно- правовой борьбы правоохранительных органов. Была подчеркнута необходимость обеспечения правоохранителями свободного волеизъявления граждан.

Давтян четко и детально указал на основные цели, на которые должен быть сделан упор правоохранителей, отметил важность работы правоохранительных органов с гражданами в вопросе проведения честных, свободных и прозрачных выборов, борьбу с избирательными нарушениями, а также необходимость быстрого реагирования правоохранительной системы на поступившие сигналы.

Стоит заметить, что сегодня в связи с предстоящими выборами с заявлением выступила и Полиция Армения, которая напомнила об уголовных последствия дачи избирательных взяток и призвала политические силы и граждан воздержаться от деяний, которые влекут за собой уголовную ответственность.