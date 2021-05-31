Понедельник, 31 Мая 2021 19:45

АрмИнфо.Армянские дипломаты, не согласные с политикой действующего правительства, продолжают писать заявления об отставке.

Так, сегодня уже бывший глава МИД Армении Ара Айвазян прощаясь с сотрудниками внешнеполитического ведомства также прервал молчание и разъяснили причины своей отставки, с поста, который он занимал чуть более полугода. Айвазян, раскрывая причину ухода, отметил, что остается приверженным принципу, "что МИД Армении, порожденное независимостью, должно стойко защищать наш суверенитет, нашу независимость, наши государственные и национальные интересы. Надеюсь, я не оставил вас пристыженным, мое решение уйти в отставку было обусловлено именно этой причиной, что никогда не было никаких сомнений в том, что это Министерство может сделать какой-то шаг или согласиться с какими-то идеями, инициативами, которые идут в разрез с нашей государственностью, национально-государственными интересами ".

Примечательно, что реагируя на это заявление Айвазяна, пресс-секретарь и.о. премьер- министра РА Никола Пашиняна Мане Геворкян в <легкомысленной форме> потребовала от Айвазяна раскрыть скобки и рассказать кто, когда, где и как намеревался сделать какой-либо шаг или и вовсе принять решение, которое противоречило бы государственным и национальным интересам страны.

После отставки главы МИД Армении, стало известно также о том, что еще 27 мая заявление об уходе написал и замминистра иностранных дел РА Гагик Галачян, назначенный на эту должность в декабре 2020 года.

Об отставке сообщила и пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Стоит также отметить, что согласно источникам АрмИнфо, близко знакомым с ситуацией заявление еще 27 мая написали остальные три замглавы МИД РА, и ряд послов в крупных государствах.

Согласно муссируемой в армянских СМИ информации отставки последовали и в силовых структурах страны. Ряд высокопоставленных офицеров Генштаба РА и СНБ также написали заявления об уходе.

Отметим, что эти действия последовали после того, как и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян заявил о готовности подписать новый документ Азербайджаном, на этот раз по части начала процесса делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. При этом он заверил, что этот документ на 100% в интересах РА. На этом фоне госструктуры страны и государственные СМИ начали раскручивать тему азербайджанских анклавов на территории РА, которые как они выражаются следует "вернуть". Однако, почему-то те же структуры умалчивают вопрос армянских анклавов на территории Азербайджана.