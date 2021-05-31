Понедельник, 31 Мая 2021 16:42

АрмИнфо. Рабочая группа Армении, России и Азербайджана рассматривает возможность разблокировки транспортных инфраструктур, советского периода, также перевозку по ним грузов на равных правах. Республика Армения не обсуждала и не будет обсуждать вопросы в рамках <коридорной> логики. Об этом, отвечая на вопрос государственного ИА "Арменпресс", заявил и. о. вице-премьера Мгер Григорян, руководитель работ трехсторонней группы с армянской стороны.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецкой делегацией заявил, что есть хорошие результаты в вопросе разблокировки дорог, согласованном трехсторонней рабочей группой. "Как вы знаете, на первом этапе после войны Армения высказала свой протест по этому вопросу. Однако в последнее время мне сообщают, что и армянская сторона уже правильно анализирует вопросы, связанные с неизбежностью этого коридора. Как известно, сейчас ведутся обсуждения в трехстороннем формате. Этот вопрос обсуждается в рамках рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, России, Армении, и есть хорошие результаты. Большая часть Нахиджеванской железной дороги находится в эксплуатации, недостающая часть также будет построена, даны все инструкции. На территории Армении должна быть построена важная часть Зангезурского коридора. Таким образом, будет открыт новый коридор, и эта связь между Турцией и Азербайджаном станет еще более прочной", - заявил он.

По словам Григоряна, экспертными подгруппами, созданными в соответствии с пунктами декларации от 11 января 2021 г., проведена обширная аналитическая и исследовательская работа. Она касается выявления технически возможных эффективных вариантов железнодорожных и автомобильных перевозок, с учетом организации и реализации необходимых функций безопасности, возможностей пограничного, таможенного контроля и др.

В контексте разблокирования транспортного сообщения в регионе рассматриваются вопросы пограничного, таможенного и других видов контроля за международными перевозками в рамках нормативно-правовой базы СНГ, а также других многосторонних международных соглашений и конвенций, сторонником которых является и Республика Армения. В том же контексте оценивается и потенциальное влияние возможных транспортных связей на транспортную инфраструктуру других стран региона и экономические эффекты, заявил и.о. вице-премьера. "На данный момент наиболее заметными можно считать возможности осуществления грузоперевозок в условиях железнодорожной инфраструктуры, действовавшей в Советском Союзе, на тех же правах и условиях. Я думаю, что, если работа трехсторонней рабочей группы продолжится в ближайшее время, эти возможности будут расширены", - сообщил Григорян.