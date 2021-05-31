Понедельник, 31 Мая 2021 15:54

АрмИнфо. Комитет государственных доходов (КГД) Армении с Управлением по борьбе с наркотиками Департамента юстиции США подписал Меморандум о сотрудничестве. Для подписания меморандума в Армению прибыли директор Регионального офиса Управления по борьбе с наркотиками Департамента юстиции США Вильям Уоррен, а также глава грузинского офиса Дженнифер Свидер.

Как сообщает пресс-служба КГД Армении, документ подписали председатель ведомства Эдвард Ованнисян, директор Регионального офиса Управления по борьбе с наркотиками Департамента юстиции США Вильям Уоррен.

Цель меморандума - углубления сотрудничества между двумя структурами, направленное на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, их аналогами и прекурсорами, а также с преступлениями, связанными с отмыванием денег, вытекающими из этих преступных действий.

"Подписание меморандума - результат эффективного взаимодействия, сформировавшегося между Управлением по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов и Региональным офисом Управления по борьбе с наркотиками Департамента юстиции США", - говорится в сообщении.