Понедельник, 31 Мая 2021 13:34

АрмИнфо.Предложение о размещении международных наблюдателей из РФ или других стран-сопредседателей Минской группы ОСБЕ на армяно-азербайджанской границе не было предварительно согласовано с ними. Об этом заявил депутат парламента 7-го созыва от фракции "Мой шаг" Сисак Габриелян 31 мая в ходе брифинга.

На вопрос, как долго Армении придется ждать реакции вероятных "акцептантов", Габриелян, заявил, что это будет долгий процесс и на первом этапе надо дождаться хотя бы их согласия. Далее, надо будет согласовать, кто из стран-сопредседателей будет осуществлять наблюдательскую миссию и в какие сроки можно будет их разместить.

Тем не менее, по словам главы правящей фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ - это, по сути, выражение готовности отправить своих наблюдателей. Вместе с тем, надо понять, зеркальный отвод войск реалистичен или нет, потом перейти к следующим шагам, добавила она.

27 мая на заседании Совета безопасности республики в расширенном составе и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян выступил с дипломатическим разрешением ситуации, которое приведет к деэскалации напряженности. Он предложил зеркально отойти от границы и вернуться в места постоянных дислокаций, разместить международных наблюдателей России и других стран Минской группы ОБСЕ (США и Франции) вдоль границ между Арменией и Азербайджаном. На следующем этапе, согласно предложению Пашиняна, уже при содействии представителей РФ и стран­сопредседателей МГ ОБСЕ начинаются работы по уточнению пограничных пунктов от Сотка до Хознавара.