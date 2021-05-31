Понедельник, 31 Мая 2021 12:23

АрмИнфо.На данном этапе можно зафиксировать, что публичная реакция на предложение и.о. главы правительства Никола Пашиняна о размещении наблюдателей на армян-азербайджанской границе, уже прозвучала, по крайней мере, на уровне сопредседателей МГ ОБСЕ. Такого мнения придерживается лидер парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц.

27 мая на заседании Совета безопасности республики в расширенном составе и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил, по его словам, кратчайший путь к деэскалации пограничной ситуации с Азербайджаном, а именно - вооруженные подразделения двух сторон зеркально отходят от границы и возвращаются в места постоянных дислокаций. Затем вдоль границы размещаются международные наблюдатели из РФ или других стран-сопредседателей Минской группы ОСБЕ.

По словам Макунц, на предложение Пашиняна уже отреагировали МГ ОБСЕ, США, Канада, на само присутствие азербайджанских ВС отреагировали множество стран, в том числе Литва. "Теперь очередь за Азербайджаном - зеркальным образом вывести войска с территории Армении", - заявила она 31 мая в ходе брифинга в парламенте.

Отметим, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) 28 мая выступили с заявлением в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Согласно сообщению ОБСЕ, сопредседатели принимают к сведению сообщение о задержании 27 мая шестерых армянских солдат и призывают в полной мере освободить всех военнопленных и других задержанных. <Применение силы или угроза силой для разрешения пограничных споров недопустимы. Мы призываем обе стороны предпринять незамедлительные шаги, включая передислокацию войск для деэскалации ситуации и начать переговоры о делимитации и демаркации границы мирным путем. Сопредседатели готовы содействовать этому процессу>, - отмечается в заявлении.