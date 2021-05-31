Понедельник, 31 Мая 2021 12:22

АрмИнфо.Азербайджан силовым путем проталкивает строительство коридора через Армению, который позволит связать Турцию и Азербайджаном.

Так, после незаконного вторжения ВС Азербайджана на суверенную территорию РА 12 мая, которая, согласно экспертным мнениям, преследует цель ускорить процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, а также начать строительство транспортного коридора, который позволит связать Азербайджан с Нахиджеваном, наблюдаются определенные подвижки по этому вопросу.

К такому выводу наталкивает заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное накануне, на фоне достаточно пассивной реакции международного сообщества на вторжение одного государства-члена ООН на территорию другого, захвата армянских военных в плен на своей же земле и нежелания властей Армении идти на силовой урегулирование.

На этом фоне Баку заявляет, что уже ведется работа над строительством коридора, который Алиев называет Зангезурским. Он констатировал, что этот коридор обеспечит новую связь между Турцией и Азербайджаном.

"Как вы знаете, на первом этапе после войны Армения высказала свой протест по этому вопросу. Однако в последнее время мне сообщают, что и армянская сторона уже правильно анализирует вопросы, связанные с неизбежностью этого коридора. Как известно, сейчас ведутся обсуждения в трехстороннем формате. Этот вопрос обсуждается в рамках рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, России, Армении, и есть хорошие результаты. Мы дали старт прокладке железной дороги от Горадиза до границы с Арменией. Я уверен, что в ближайшие два года, может быть, два с половиной года, эта железная дорога будет полностью введена в эксплуатацию.

Большая часть Нахиджеванской железной дороги находится в эксплуатации, недостающая часть также будет построена, даны все инструкции. На территории Армении должна быть построена важная часть Зангезурского коридора. Таким образом, будет открыт новый коридор, и эта связь между Турцией и Азербайджаном станет еще более прочной", - сказал глава АР на встрече с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилем Караисмаилоглу, которого цитирует АзерТАдж.

В этом разрезе достаточно интересно звучат также заявления, сделанные премьер- министром Азербайджана и вице-премьером РА в конце уходящей недели.

Так, к примеру, премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании глав правительств СНГ в Минске 28 мая заявил, что Баку поддержал предложение Москвы по созданию трёхсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с Арменией. "Азербайджан начал процесс по определению своей приграничной инфраструктуры и готов решить вопрос приграничных линий с Арменией в конструктивном русле", - приводит слова Асадова его пресс-служба. Премьер-министр АР отметил, что процесс определения приграничных линий должен основываться на серьёзной международно- правовой основе.

В свою очередь, и.о. вице-премьера РА Мгер Григорян на том же заседании отметил, что происходящее сегодня на армяно-азербайджанской границе несет в себе очевидные угрозы для региона в целом, и, в конце концов, для нас всех. Исполняющий обязанности вице-премьера также подчеркнул, что только немедленный и безоговорочный вывод азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения и возвращение наших пленных военнослужащих может создать условия для рассмотрения возникающих вопросов в рамках политико-дипломатического инструментария.

При этом касаясь заявления Асадова по части российского предложения о делимитации, Григорян в частности сказал: "Российское предложение по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе приемлемо для Армении, и армянская сторона 19 мая в письменном виде представила российским партнерам свою позицию. При этом, вопрос об уточнении пограничных пунктов на армяно-азербайджанской границе может быть обсужден только в том случае, если азербайджанские военные подразделения покинут территорию Республики Армения. В этом контексте мы также подчеркнули важность возвращения наших пленных военнослужащих. Армения также подтверждает свое предложение о зеркальном выводе войск, их возвращении в места постоянной дислокации, а затем прояснении пограничных пунктов".

Стоит также заметить, что ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями заявил, что Ереван в любой момент готов отвести войска от границы с Азербайджаном при условии, что аналогичные шаги будут сделаны и со стороны Баку.

Подобное заявление Пашиняна вызывает много вопросов, поскольку армянские войска находятся на суверенное территории РА, и это азербайджанские войска вторглись вглубь РА. Из подобных заявлений можно предположить, что Пашинян готов проводить демаркацию за счет территорий республики. То есть проводить межпозиционную зону не на паритетной основе, как это принято в международной практике, а путем отвода армянских сил с занятых позиций.