Суббота, 29 Мая 2021 14:33

АрмИнфо. МИД Канады и американские конгрессмены выступили с заявлениями в связи с пленением ВС Азербайджана армянских военнослужащих.

Так, МИД Канады на своей странице в Twitter, в частности заявило: "Канада обеспокоена захватом шестерых армянских солдат азербайджанскими войсками и сохраняющейся напряженностью вдоль армяно-азербайджанской границы. Мы призываем решать все вопросы мирными переговорами посредством МГ ОБСЕ".

По ситуации высказалась и группа американских конгрессменов, которые строго осудили последний акт агрессии со стороны Азербайджана в Гегаркуникской области Армении.

Как сообщает Армянский национальный комитет Америки, конгрессмены требует от Госдепартамента привлечь режим Алиева к ответственности и угрожает санкциями, чтобы положить конец продолжающимся злодеяниям. "Мы встревожены продолжающимися действиями азербайджанских сил на армянской земле в районе Гегаркуника и его окрестностях, которые привели к гибели армянского солдата и похищению еще шести человек. Крайне важно, чтобы Госдепартамент привлек Алиева к ответственности за его смертоносную агрессию. Мы будем продолжать работать с администрацией Байдена и нашими коллегами, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты используют все имеющиеся у нас дипломатические инструменты, включая санкции, чтобы положить конец этим зверствам, и планируем выдвинуть ряд ощутимых действий, которые США должны предпринять для обеспечения мира и подотчетности", - отмечается в заявлении.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении. 25 мая в результате стрельбы открытой ВС Азербайджана на территории Армении, погиб армянский контрактник.

Утром 27 мая на приграничном участке Гегаркуникской области Республики Армении, при проведении инженерных работ на территории N воинской части ВС Армении, со стороны военнослужащих ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен шесть служащих ВС РА. После этого исполняющий обязанности армянского премьер-министра Никол Пашинян в качестве выхода из сложившейся ситуации предложил послать на границу между странами наблюдателей России, США или Франции (стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ).