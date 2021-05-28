Пятница, 28 Мая 2021 15:58

АрмИнфо.От моего имени группа министров Евросоюза посетит три страны Южного Кавказа, - об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Лиссабоне.



«Группа министров ЕС от моего имени проведет визит в три страны Кавказа, чтобы продемонстрировать готовность включиться в текущие события в регионе», - сказал высокий представитель ЕС.



По его словам, министры провели продолжительную дискуссию по вопросу нерешенных конфликтов в странах Восточного соседства.



«Мы обсудили нерешенные конфликты в Восточном соседстве. Мы должны быть более эффективными для защиты стабильности в регионе. Поверьте, обсуждение было очень долгим, поскольку в странах Восточного соседства существует много нерешенных конфликтов. Мы обсудили каждый конфликт и проанализировали, что может сделать Евросоюз для их мирного решения, для укрепления двусторонних контактов и укрепления нашего участия в ОБСЕ», - заявил Жозеп Боррель, передает Грузия-онлайн.