Пятница, 28 Мая 2021 11:56

АрмИнфо.. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде отреагировала на ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Так, Линде выразила обеспокоенность неоднократными сообщениями об инцидентах на границе Армении и Азербайджана.

«Все нерешенные вопросы должны решаться мирным путем переговоров. ОБСЕ готова оказать помощь и принять меры по укреплению доверия для создания атмосферы, способствующей диалогу», - написала действующий председатель ОБСЕ в Твиттер.

Как ранее сообщало АрмИнфо, утром 27 мая на приграничном участке Гегаркуникской области Республики Армении, при проведении инженерных работ на территории N воинской части ВС Армении, со стороны военнослужащих ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен шесть служащих ВС РА.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении. 25 мая в результате стрельбы открытой ВС Азербайджана на территории Армении, погиб армянский контрактник.